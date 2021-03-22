Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в регионе меняется статистика заболеваемости коронавирусом. не стал исключением и вторник, 23 марта.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 23 марта еще у 46 жителей региона тесты на коронавирус положительный результат. Теперь общее число заболевших составляет 32 869 человек. Вместе с этим еще 47 пациентов выздоровели, и на сегодняшний день общее число тех, кто одолел болезнь, достигло в Кузбассе 31 956 человек.

Увы, выросла и печальная статистика. Еще два пациента с коронавирусом умерли. И теперь число случаев летального исхода достигло 597 . Всего в регионе медицинскую помощь получают 316 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1170 человек.