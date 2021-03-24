Пять детей и восемь взрослых спасла инспектор ГИБДД из горящего дома в Новокузнецке. ФОТО: МВД Медиа

Неравнодушие и отвага инспектора новокузнецкой Госавтоинспекции помогли спасти жильцов одного из многоквартирных домов города. Нина Панченко вовремя пришла на помощь и, благодаря этому, удалось избежать беды.

Было около полуночи, когда инспектор новокузнецкой Госавтоинспекции Нина Панченко посмотрела в окно своей квартиры и увидела, что в доме напротив беда. Из окна на третьем этаже шел густой дым и вырывались языки пламени. Женщина вместе с мужем Алексеем тут же побежали к соседнему дома. По дороге они позвонили в МЧС и сообщили о пожаре.

Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы добраться до места ЧП. И, пока ехали машины МЧС, Нина Панченко вместе с мужем обошли все квартиры и каждого из жильцов попросили покинуть жилье.

- Жильцы дома, конечно напугались. Кто-то стал собирать вещи, но я говорила, что не нужно ничего собирать, нужно просто выходить на улицу: задымление было достаточно большое, - вспоминает подробности того вечера инспектор группы по исполнению административного законодательства младший лейтенант полиции Нина Панченко. – Когда всех эвакуировали, отключили электросчетчик – и как раз приехали пожарные.

К этому времени из здания самостоятельно вышли восемь взрослых и пять детей.

После ликвидации возгорания было установлено, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности хозяином квартиры, где началось возгорание.