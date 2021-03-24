Снесло крышу: здания суда и МВД пострадали от ветра в Кузбассе. ФОТО: телеграм-канал region-142

В Кузбассе сразу у двух зданий снесло ветром крыши. Причем оба здания находятся в одном и том же городе.

Очевидцы сообщают сразу о двух ЧП в Киселевске. С разницей в несколько минут от налетевшего сильного ветра пострадали здания городского суда и отдела МВД России по городу Киселевску.

На снимках, которые очевидцы разместили в соцсетях, видны следы разрушения: сломанные стропила, которые валяют на некотором расстоянии от того места, где они должны быть, провал на месте крыши. «В Киселевске у МВД сорвало крышу», - так подписаны снимки.

От ветра пострадало здание МВД. ФОТО: телеграм-канал region-142

И если в случае со зданием МВД можно предположить, что здесь ранее могли проводиться ремонтные работы, то у второго здания – очевидцы утверждают, что это здание городского суда – куски шифера унесло на несколько метров от здания и бросило на дорогу.

Со здания суда снесло крышу. ФОТО: телеграм-канал region-142

В настоящее время сообщений о возможных пострадавших и объеме разрушений нет.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 19-24 метров в секунду, а также осадках в виде мокрого снега и дождя.

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