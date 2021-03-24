Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 25 марта в регионе вновь изменилась ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и о самом важном сообщаем вам.

По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 32 964 человек, из них у 48 – за минувшие сутки.

Выросла и положительная статистика: за минувшие сутки 43 пациента выздоровели, а общее число тех, кто поборол коронавирус, достигло 32 044 человек.

Также выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом: на сегодняшний день оно составляет 601 случай. Один из них – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 319 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1172 человека.