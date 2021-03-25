СБЕР Бизнес | Live «Перезагрузка бизнеса»

10:30 – 11:00 Подключение участников (заставка с таймером)

11:00 – 11:10 Виктория Шиманская, Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Вступительное слово, представление экспертов, короткая дискуссия

11:10 – 11:15 Вступительное слово

11:15 – 11:35 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии

Выступление на тему: «Простые правила личной производительности»

11:35 – 12:10 Бизнес-разбор участника №1

Участие принимают офлайн: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская

Участие принимают онлайн: Игорь Манн

Ответы на вопросы участников

12:10 – 12:25 Михаил Смолянов, Предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»

Выступление на тему: «Почему бизнесу выгодно привлекать заемные средства и как это правильно делать»

12:25 – 12:40 Виктория Шиманская, Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта

Выступление на тему: «Топ 5 практик для ресурсного состояния предпринимателя»

12:40 – 13:15 Бизнес-разбор участника №2

Участие принимают офлайн: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская

Участие принимают онлайн: Игорь Манн

Ответы на вопросы участников

13:15 – 13:40 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии

Выступление на тему: «Удержание клиентов: пять способов удерживать ваших клиентов - от простого к сложному»

13:40 – 13:55 Открытый диалог

Участие принимают: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская, Игорь Манн

13:55 – 14:00 Подведение итогов