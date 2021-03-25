СБЕР Бизнес | Live «Перезагрузка бизнеса»

10:30 – 11:00 Подключение участников (заставка с таймером)
11:00 – 11:10 Виктория Шиманская, Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Вступительное слово, представление экспертов, короткая дискуссия
11:10 – 11:15 Вступительное слово
11:15 – 11:35 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии
Выступление на тему: «Простые правила личной производительности»
11:35 – 12:10 Бизнес-разбор участника №1
Участие принимают офлайн: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская
Участие принимают онлайн: Игорь Манн
Ответы на вопросы участников
12:10 – 12:25 Михаил Смолянов, Предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»
Выступление на тему: «Почему бизнесу выгодно привлекать заемные средства и как это правильно делать»
12:25 – 12:40 Виктория Шиманская, Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта
Выступление на тему: «Топ 5 практик для ресурсного состояния предпринимателя»
12:40 – 13:15 Бизнес-разбор участника №2
Участие принимают офлайн: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская
Участие принимают онлайн: Игорь Манн
Ответы на вопросы участников
13:15 – 13:40 Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии
Выступление на тему: «Удержание клиентов: пять способов удерживать ваших клиентов - от простого к сложному»
13:40 – 13:55 Открытый диалог
Участие принимают: Михаил Смолянов, Виктория Шиманская, Игорь Манн
13:55 – 14:00 Подведение итогов