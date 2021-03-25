На страже чистой воды для города

В Кемерове важнейшую задачу обеспечения горожан «здоровой» водой, отвечающей современным требованиям СанПин «Вода питьевая», решает АО «КемВод». Фото: Федор БАРАНОВ.

Вода – базовый продукт для жизнедеятельности любого организма. От ее качества зависит здоровье людей. В Кемерове важнейшую задачу обеспечения горожан «здоровой» водой, отвечающей современным требованиям СанПин «Вода питьевая», решает АО «КемВод». На предприятии одним из ключевых звеньев производственного процесса является Централизованная лабораторная служба.

Верный выбор

С 2005 года Централизованную лабораторную службу АО «КемВод» возглавляет Татьяна Владимировна Денисович. Без малого 30 лет назад пришла она работать на родное предприятие инженером-химиком лаборатории городских очистных сооружений канализации. Успешно окончив химический факультет КемГУ, Татьяна понимала, насколько важна ее работа для города.

– По статистике Всемирной организации здравоохранения, именно некачественная вода является причиной около 80% всех заболеваний в мире, – рассказывает Татьяна Владимировна. – Но вода еще и источник необходимых микро- и макроэлементов: до 25% их суточной потребности человек получает именно с водой. Поэтому нельзя и переусердствовать с очисткой до состояния дистиллированной.

Не каждый человек может сказать, что он правильно выбрал свою профессию. То, что выбор Татьяны оказался верным, подтверждает её профессиональный рост. Вскоре после трудоустройства она стала старшим инженером, затем заведующей лаборатории сточных вод. Там в 2003 году разработала и внедрила систему качества. А спустя два года Татьяну Владимировну назначили руководителем Централизованной лабораторной службы (ЦЛС), также на неё были возложены и обязанности руководителя по качеству.

Семь тысяч исследований в месяц

Все эти продвижения по карьерной лестнице сопровождала постоянная напряжённая учеба покруче университетской. Требования к качеству питьевой воды, к технологии водоснабжения усложняются. Поэтому нужно всегда быть в курсе последних изменений законодательства, санитарных правил и норм, отслеживать современные технологии исследований.

– В составе службы четыре лаборатории: технологии питьевой водоподготовки (контроль источников водоснабжения и всех этапов подготовки питьевой воды); контроля качества природной и питьевой воды (контролирует источники питьевого водоснабжения и водопроводные сети Кемерова); контроля качества сточных вод (проверяет все этапы очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации, состав почвы и осадков) и санитарно-профилактическая лаборатория, которая отслеживает факторы трудового процесса на рабочих местах, атмосферного воздуха в установленных точках, – поясняет Татьяна Владимировна.

Объём работы нешуточный: еженедельно все лаборатории выполняют исследования 4,5-7 тысяч проб (в зависимости от сезона). Эти пробы отбирают на 182 контрольных точках и оценивают по 45-47 показателям!

Высокая оценка

Вскоре после того, как Татьяна Денисович возглавила лабораторную службу, произошло важное событие. Впервые в марте 2006 года ЦЛС в рекордно короткие сроки подготовилась и без единого замечания была аккредитована в 2006 году в Системе аккредитации аналитических лабораторий («СААЛ», г. Екатеринбург), а в 2014 году прошли переаккредитацию в Национальной системе аккредитации аналитических лабораторий.

Уровень требований очень высок: подтверждать свою компетентность необходимо каждые два года перед комиссией, назначенной Росаккредитацией. Если проверку не выдержать, аккредитация будет отменена. А лабораторная служба АО «КемВод» уже четырежды успешно подтверждает высокий уровень своей работы.

В настоящее время лаборатории предприятия аккредитованы на исследование поверхностных и подземных источников водоснабжения, питьевой и дистиллированной воды, воды плавательных бассейнов; воды, расфасованной в емкости: природной поверхностной, сточной и очищенной сточной воды, почв, осадков, активного ила; атмосферного воздуха, исследование физических и химических факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Причём область аккредитации постоянно расширяется по мере возникновения новых задач.

Мы пользуемся самым современным оборудованием, – проводит экскурсию по лаборатории контроля качества природной и питьевой воды Татьяна Денисович. Фото: Федор БАРАНОВ.

Новые знания

– Так, два года назад по просьбе технологов освоили методики по контролю атмосферного воздуха и стали его анализировать на границе санитарно-защитных зон предприятия, – рассказывает Татьяна Владимировна. – Новые методики приходится осваивать постоянно в связи с изменениями нормативных требований.

Чтобы соответствовать высоким стандартам, специалисты ЦЛС постоянно повышают свою квалификацию, проходят обучение в крупных российских учебных центрах. Благо, современные технологии позволяют получать необходимые дополнительные профессиональные знания дистанционно, участвуя в вебинарах.

Это очень важно, поскольку специалистов конкретно для лабораторных служб, по крайней мере, профильных, для предприятий водоподготовки и водоочистки, никто не готовит. А выпускников вузов смежных направлений еще «нужно довести до ума». На это может уйти не менее одного года. Например, в АО «КемВод», как и на всех предприятиях СКЭК, успешно работает система наставничества. И в Централизованной лабораторной службе опытные работники помогают новичкам на практике освоить действующие методики и тонкости проведения контрольных процедур.

Современное оборудование

Продвигаться в этом направлении позволяет сотрудничество ЦЛС с аккредитованным провайдером межлабораторных сравнительных испытаний, он регулярно присылает пробы, которые необходимо исследовать и представить отчет о составе присланного материала. Оценивается проделанная работа очень строго, несоответствие даже одному критерию резко снижает рейтинг лаборатории. Однако все протоколы исследований, подготовленные специалистами АО «КемВод», неизменно получают самые высокие баллы.

– Мы пользуемся самым современным оборудованием, – проводит экскурсию по лаборатории контроля качества природной и питьевой воды Татьяна Владимировна. – От результатов работы нашей службы во многом зависит уровень производственного процесса всего предприятия, качество питьевой воды, подаваемой населению, охрана природных ресурсов при сбросе сточных вод в водоёмы.

Руководство предприятия особо отмечает, что, несмотря на свой огромный опыт, Татьяна Владимировна сама постоянно повышает свою квалификацию, следит за тем, чтобы система менеджмента качества ЦЛС соответствовала самым современным требованиям и всем критериям аккредитации.

Дружный коллектив

Татьяна Владимировна сама отличается высокой работоспособностью, ответственностью, за что в коллективе пользуется высоким уважением. Но и от подчинённых требует компетентности и такого же ответственного отношения к делу.

– В нашей службе работают больше 50 человек, и на каждого я могу положиться. Очень грамотные специалисты, настоящие профессионалы Наталья Михайловна Виноградова, заведующая лабораторией качества сточных вод; заведующая лабораторий качества природной и питьевой воды Яна Вячеславовна Припускова; инженер-химик первой категории Ирина Викторовна Квасова. Все они в разное время пришли работать на предприятие, но сегодня это те люди, которых можно поставить в пример молодёжи и выполнить вместе с ними любую сложную задачу.

В воскресенье Татьяна Денисович и её коллеги отметили свой профессиональный праздник. Поздравляем земляков, всех, кто создает комфорт и подаёт тепло и воду в наши дома и квартиры, с Днём работников жилищно-коммунального хозяйства! Здоровья вам и вашим близким, безаварийной работы и много солнечных, тёплых дней!