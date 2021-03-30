Просто выбрать и быстро купить: новый мебельный магазин открылся в Кемерове

В Кемерове открылся первый магазин-склад «ХочуМебель!». Фото: Евгений БУБНОВ.

В Кемерове открылся первый магазин-склад «ХочуМебель!». Это новый бренд, который предлагает широкий ассортимент товара по доступной цене. Для покупателей созданы все условия для того, чтобы можно было просто выбрать, быстро купить и в этот же день создать уют в своем доме.

Бренд «ХочуМебель!» был изначально задуман, как доступный во всех смыслах. Фото: Евгений БУБНОВ.

- Открывая наш первый магазин-склад «ХочуМебель!», мы начинаем прокладывать масштабный курс к развитию нашей сети, - рассказывает основатель и генеральный директор компании «ХочуМебель!» Павел Меркулов. – За таким форматом стоят многолетний опыт и колоссальный труд нашей команды. Мы с радостью представляем мебель российского производства. Кухонная, мягкая, корпусная – у нас есть разнообразный ассортимент для того, чтобы создать уют в доме наших покупателей. При этом мы сделали и продолжаем делать все возможное для снижения цены, повышая доступность мебели. Однако она нисколько не проигрывает из-за этого в своем качестве. Несмотря на свою простоту, мебель функциональна. Ведь главное, чтобы она давала максимально хорошие эмоции и комфорт.

Кухонная, мягкая, корпусная – у нас есть разнообразный ассортимент для того, чтобы создать уют в доме наших покупателей. Фото: Евгений БУБНОВ.

Бренд «ХочуМебель!» был изначально задуман, как доступный во всех смыслах. Это не только широкий ассортимент, но и удобное место расположения торговой площадки и просторное помещение. Новый магазин находится в торговом квартале «Добрый город» по адресу Сосновый бульвар, 3в.

- Мы рады видеть всех покупателей, - говорит управляющая ТК «Добрый город» Наталья Злобина. - Мы делаем все для того, чтобы нашим покупателям было комфортно, уютно в торговом квартале. Здесь есть просторная парковка, удобная для совершения покупки и вывоза товара. Также хорошая транспортная доступность. К нам удобно подъезжать из всех районов города. Таким образом, совершить покупку можно быстро и легко.

Шкафы, кровати и даже матрасы – все сразу и в наличии. Фото: Евгений БУБНОВ.

В магазине представлены не только отдельные элементы интерьера нашего дома, но и созданы целые комнаты. Мы можем купить себе сразу целую спальню. Шкафы, кровати и даже матрасы – все сразу и в наличии. Кстати, о последних – их продают в специальной форме рулона, о преимуществах которой рассказывает исполнительный директор фабрики РуСон (Ижевск) Алексей Сидорин.

- На фабрике «РуСон» происходит полномасштабный процесс производства матрасов: начиная с изготовления пружин и заканчивая доставкой матрасов и аксессуаров до заказчика. Руководство фабрики «РуСон» несет полную ответственность за качество выпускаемой продукции. Прежде всего мы представляем матрасы, свернутые в рулоны. Их не только просто транспортировать, но и легко самостоятельно распаковать, и он примет свою форму. Сейчас в виде рулона стали доступны и ортопедические матрасы, которые очень полезны для здоровья. Мы используем специальную технологию для того, чтобы они не теряли свои свойства.

Почему мы выбираем «ХочуМебель!»?

- Широкий ассортимент товара – можно подобрать мебель для каждой комнаты дома/квартиры.

- Демократичные цены, доступные для широких слоев населения.

- Готовые решения – вся мебель в комплекте. Мебель просто выбрать.

- Вся мебель всегда в наличии. Мебель быстро купить и забрать самостоятельно.

- Большая парковка, удобная для совершения покупки и вывоза товара.

- Хорошая транспортная доступность, удобно подъезжать из всех районов города.

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