Два брата зарубили топором собаку в Кузбассе. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"

Чудовищный случай произошел в Прокопьевске 21 марта. Здесь в подъезде одной из многоэтажек два брата зарубили топором собаку. Неравнодушные граждане разместили в соцсетях видео, на котором запечатлен момент расправы над животным.

Кузбасские соцсети захлестнула волна возмущения. Очевидцы разместили в пабликах видео, на котором запечатлено жестокое убийство собаки.

Впрочем, позже оказалось, что невольными свидетелями расправы стали многие жители многоквартирного дома. Одни обсуждали, что собака гадит во дворе, другие видели, как два брата заходили с собакой в подъезд, треть видели их с топором. А позже сами мужчины, по словам очевидцев, заявили, что собака напала на них.

То, что происходило в подъезде, запечатлела камера видеонаблюдения. Один из мужчин, широко замахиваясь топором, наносит удары собаке. Та жмется в угол, пытаясь увернуться от ударов, и даже не пытается нападать на людей. Ей больно и страшно. Затем мужчина отдает топор своему брату – и тот тоже начинает наносить удар за ударом.

А потом весь двор стал свидетелем того, как двое мужчин вынесли окровавленную собаку из подъезда и бросили ее у мусорных контейнеров. По словам невольных очевидцев – а во дворе были и дети, и взрослые – собака в течение некоторого времени оставалась живой после того, как ее бросили.

- Мы пошли со своей собакой за дом гулять, потом - в магазин. Обратно идем – стоят уже с топором, - вспоминает Анна, одна из жительниц дома, где произошло убийство честно я даже значению не предала топорик-то бытовой, может, поэтому и не придала значения. Пока мы гуляли с своей собакой, все и произошло.

После ударов топором мужины вынесли тело собаки на улицу. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"

Под постами в соцсетях, где очевидцы опубликовали видео с расправой над собакой – сотни комментариев.

«Жесть нет слов. Люди, почему вы такие жестокие!?» - подобные комментарии под видео были очень часто. Некоторые предлагали устроить самосуд над братьями, забившими топором собаку, некоторые – предлагали массово писать заявления в полицию по факту жестокого обращения. Но были и такие, кто предположил, что собака могла обидеть детей.

«Проблема опасности диких собак, которые сбиваются в стаи, действительно существует. Сама боюсь напороться где-нибудь на стаю. Но вот так забивать... как по мне, здесь неуравновешенные люди, с психическими отклонениями», - отвечает на подобные оправдания один из комментаторов.

К слову, очевидцы отмечают, что эта собака была не первой жертвой двух братьев с топором.

Сотрудники полиции, получив сигнал от прокопчан, возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- Стражи порядка установили мужчин, наносивших удары животному. Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 37 и 44 лет. Полицейские опросили подозреваемых и изъяли у них топор, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время дознавателем возбуждено уголовное дело о жестоком обращение с животными.

Каждый из братьев может лишиться свободы на срок до трех лет.