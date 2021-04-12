Вот это поворот: Как мы в Кемерове пробовали порулить без гаджетов

Проверим, насколько сложнее ездить без штурмана в, смартфоне.

Многие из нас уже с трудом вспомнят, когда в последний раз останавливали прохожего на улице с просьбой подсказать дорогу. Да и зачем: те же Яндекс.Карты в смартфоне за секунду покажут самый короткий путь из пункта А в пункт Б. Что уж говорить о водителях: мало кто сегодня обходится без электронного помощника и его подсказок о дорожных работах и видеокамерах.

Но не слишком ли сильно мы стали зависеть от гаджетов с умными приложениями? И что будет, если вдруг дорогу потребуется найти без их участия? «Комсомолка» решила выяснить это с помощью эксперимента. Мы задумали проехать по двум достаточно неудобным маршрутам одинаковой протяженности. Только в одном случае нас поведут Яндекс.Карты, а в другом – собственное умение ориентироваться в пространстве.

В качестве водителя-испытателя пригласили давнего друга нашей редакции Сергея Маношкина. Я – почетный наблюдатель: подсказок от меня точно можно не ждать, в машинах всю жизнь катаюсь только на пассажирском сиденье.

День первый: едем с Яндекс.Картами

Отправным пунктом стала редакция на Октябрьском проспекте. Точка назначения – неприметная улица Антипова, которая находится на другом берегу, на самой окраине Рудничного района в окружении частного сектора.

Послушно приняв координаты, электронный штурман построил маршрут и направил нас в сторону улицы Терешковой и Кузбасского моста. Выбор оправданный: на втором, Кузнецком, в это время уже начинают скапливаться пробки.

Буквально через пару минут Яндекс.Карты снова проснулись. «Камера на разметку», - подсказал вежливый голос. Я смотрю на Сергея.

- Встать на свою полосу надо, тут их три, - пояснил он, выравнивая машину. – За съезд можно получить штраф.

Пока объяснял правила – пропустил поворот на Сосновый бульвар. А ведь умное приложение вело нас именно туда, и не зря: так можно миновать загруженный перекресток улицы Терешковой с главной магистралью района – проспектом Шахтеров. И угол бы срезали, и на пяти лишних светофорах не стояли.

Жалко и время, и «барышню» в смартфоне. Впрочем, она не в обиде. Только укорила мягко: «Вы ушли с маршрута», – и карты тут же проложили новый путь.

Добрались без приключений и задержек.

В целом до места назначения мы добрались быстро и без приключений. Нужную улицу тоже нашли без проблем, хотя без приложения, наверняка бы поплутали – никаких особых опознавательных знаков нет, равно как и табличек с названием улицы.

Обратно в редакцию решили поехать по уже знакомому маршруту. Но Яндекс.Карты все равно не отключали. Интересно было посмотреть, как они себя поведут при подъезде к мосту. Аварии здесь происходят довольно часто, несмотря на предупреждающие знаки. Стоит чуть превысить скорость на мокрой или скользкой дороге, и тут же может собраться целый «паровозик» из автомобилей.

«Радар», - вежливо напомнил о себе наш штурман, а на экране смартфона загорелась цифра «40», напоминающая о местных ограничениях скорости.

Наш помощник следит не только за направлением движения и пробками, но и за нашей скоростью.

Подводим первые итоги: с Яндекс.Картами дорога туда и обратно заняла 40 минут. Посмотрим, что будет без них.

День второй: рулим без подсказок

На следующий день мы снова поехали на другой берег, но решили усложнить себе задачу – выбрали другой мост, Кузнецкий и неприметную улицу Энгельса, тоже в частном секторе.

Сложности начались сразу. Проехав от редакции до начала Октябрьского проспекта, мы свернули на Советский. И тут же застряли в традиционных для него пробках. Обычно водители объезжают их по дворам и второстепенным дорогам, но без электронного помощника в них реально можно заблудиться.

Пришлось медленно и печально ехать через весь старый центр до Кузнецкого проспекта. Наконец, миновали мост и выехали на Логовое шоссе. А на нем – очередной затор и, как назло, сплошь из фур. Они натужно пытались подняться в горку по обледенелой из-за резких перепадов температуры дороги.

Сегодня Сергею не с кем посоветоваться.

С тоской понимаем, что альтернативного пути сегодня никто не предложит. Кружить наобум тоже не хочется: кто знает, вдруг на других дорогах ситуация еще хуже.

В общем, минут 20-25 потеряли, пока добрались до промежуточной цели – своеобразного перекрестка четырех дорог: Логового шоссе, проспекта Шахтеров, улиц Рутгерса и Нахимова. Вокруг чего только нет: дворец культуры, ПАТП, промышленные здания, частный сектор… И где-то в нем – нужная нам улица. Но как туда заехать? Ответ пытались найти минут 20, кружа по одному пятачку, но даже редкие прохожие затруднялись указать верную дорогу.

- Нет, больше так никогда ездить не будем – бензина нажгли немерено, обед пропустили, - резюмировал порядком уставший Сергей, когда нужный адрес был все-таки найден. На это – с момента отъезда от редакции – ушло не меньше часа, а ведь еще предстояла дорога обратно.

Итак, после наших двухдневных странствий по городу мы сделали вывод, что без «дорожного приложения» до точки назначения добраться, конечно, можно, но далеко не всегда так быстро и удобно, как хочется. И уж тем более без Яндекс.Карт не обойтись, если нужно срочно куда-то попасть – на важное совещание или в аэропорт. И полосу подскажут, и парковку, и о камерах предупредят, и от дороги на указатели позволят не отвлекаться. Похоже, мы уже привыкли к комфорту не только дома, но и в дороге. Но разве это так уже плохо?