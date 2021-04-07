Благодаря проекту «РТКОММ. Меняем жизнь людей» кузбассовцы получают возможность достичь важных целей. Фото: РТКОММ.

И не просто динозавров, но диплодока - крупнейшего из древних ящеров, жившего около 200 миллионов лет назад, мечтает найти на территории Кузбасса профессор Сибирского государственного индустриального университета, доктор геолого-минералогических наук Ярослав Гутак.

- Однажды мне на электронную почту пришло письмо от научного сотрудника Уппсальского университета Мартина Кундрата, который предложил сотрудничество в изучении юрских динозавров, первых сибирских тетрапод, - рассказал Ярослав Михайлович. - Сотрудничество началось и выглядело перспективным, однако системно работать было неудобно - я уже жил в маленькой деревне далеко за городом, а пользоваться интернетом мог только в Новокузнецке.

Таких зон без связи с «большим миром» в Кузбассе достаточно много, и живут там обычные люди с большими мечтами. Фото: РТКОММ.

В горношорский поселок Чувашка профессор Гутак вместе с супругой переехал несколько лет назад. Сам давно хотел жить за городом, дышать чистым воздухом, возделывать сад и исследовать окрестности с геологическим молотком: а вдруг встретится редкая находка?

Все бы хорошо, вот только Чувашка находится далеко на юге Кузбасса - в горах, где из-за сложного ландшафта сотовая связь, а значит, и интернет ловится нестабильно.

Научная деятельность Ярослава Михайловича не позволила ему находиться в информационном вакууме: ежедневно ему нужно общаться с коллегами из Сербии, Швеции, Словакии, пользоваться электронными архивами, публиковать результаты своих изысканий и руководить кафедрой СибГИУ.

Прокладывая мосты связи, РТКОММ в буквальном смысле меняет жизни. Фото: РТКОММ.

Выход нашелся.

- В нашей пересеченной местности не было альтернативы, кроме спутниковых технологий, ими-то я и воспользовался,- вспоминает ученый-геолог. - Мы с коллегами тут же спланировали несколько экспедиций по Кузбассу. Так, в 2019 году нашли фрагменты девонских кистеперых рыб. На 2020 год была намечена экспедиция по поиску останков динозавров юрского периода, но помешала пандемия. Однако теоретическая часть работы, благодаря спутниковому интернету, не остановилась ни на день. Когда мы все же отправимся на поиски, то, надеюсь, сможем сказать новое слово в науке - найти кости диплодоков там, где их до нас пока никто не находил.

Окно в мир для Ярослава Михайловича сумел открыть спутниковый интернет от РТКОММ (лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов).

- Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь и научная деятельность профессора Гутака изменились к лучшему, а его мечты и цели получили надежный инструмент инфокоммуникационной поддержки, - отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. - История Ярослава Михайловича показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях - там, где отсутствует классическая проводная связь.

Таких зон без связи с «большим миром» в Кузбассе достаточно много, и живут там обычные люди с большими мечтами. Сегодня помощь в их осуществлении приходит буквально с неба. А точнее, из космоса. Благодаря проекту РТКОММ «Меняем жизнь людей».

Посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Кузбассе - профессор Кемеровского государственного университета, доктор исторических наук Александр Коновалов - подтвердил актуальность современных спутниковых технологий на труднодоступных территориях:

- Я своими глазами на приусадебном участке Ярослава Михайловича увидел редкую для нашей местности и климата картину - пышную разросшуюся виноградную лозу со спелыми ягодами - и выяснил, что все необходимые знания о посадке и уходе за капризной южной культурой профессор почерпнул из интернета, - поделился с журналистами в ходе презентации проекта в Кемерове посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Кузбассе, профессор КемГУ, доктор исторических наук Александр Коновалов. - Спутниковые технологии помогают ему и в работе.

РТКОММ нередко спасает. Протягивает руку помощи тем, кто нуждается в ней больше всего. Фото: РТКОММ.

В XXI веке пользоваться широкополосным доступом в интернет не чудо. По мнению Сергея Ратиева, это одна из базовых потребностей современного человека:

- Проект «Меняем жизнь людей» - часть стратегии развития нашей компании, а социально ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России побуждает нас стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает стабильного скоростного доступа во Всемирную сеть.

И таких много. Петр из Приморского края с помощью спутникового интернета смог вызвать рейс санавиации для больного, а во Владивостоке Олег, попав в беду в глухой тайге, подал сигнал SOS спасателям. Калерия, живущая в удаленном поселке Клепочный в Шории, для переписки в мессенджерах пользуется только космической связью.

Прокладывая мосты связи, РТКОММ в буквальном смысле меняет жизни. Нередко спасает. Протягивает руку помощи тем, кто нуждается в ней больше всего. Туда, где заканчивается территория классической проводной связи.

А это значит, что все больше людей получают возможность изменить свою жизнь так, как это сделал кузбассовец Ярослав Гутак, мечтающий закрыть маленькое «белое пятнышко» в истории развития жизни в своем регионе.

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