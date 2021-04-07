20 лет роста и созидания. В Кузбассе открылся Информационный центр, посвященный юбилею СУЭК

Для посетителей, особенно молодежи, школьников, важное значение имеет использование компьютерных технологий, аудио-видео-средств. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Корпоративный музей компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) уже давно и заслуженно является одним из наиболее популярных мест в городе. Здесь собран богатый материал о почти полуторавековой истории развития угледобычи на территории Кольчугинского рудника. Особенно много информации о том, как меняется шахтерский труд в 21 веке.

Для более глубокого понимания, изучения, значительная часть материалов представлена в цифровом формате. В музее установлено несколько дисплеев, позволяющих при желании найти подробную информацию о трудовых коллективах всех предприятий, входящих в состав АО «СУЭК-Кузбасс». С помощью специально разработанной программы можно узнать основные исторические вехи развития предприятия, какие виды горношахтного оборудования использовались, какие производственные рекорды устанавливались. Есть биографии известных бригадиров, шахтерских династий. Отдельный раздел посвящён реализуемым на предприятиях и в целом в компании социальным программам.

- Мы постарались насытить наш музей всеми возможными формами и видами современных ресурсов, - говорит заведующая музеем Елена Чикурова. – Для посетителей, особенно молодежи, школьников, важное значение имеет использование компьютерных технологий, аудио-видео-средств. Они позволяют усилить смысловое и эмоциональное звучание всей экспозиции. В этом году в честь юбилея СУЭК объявлено много детских и взрослых творческих конкурсов. Почти все они связаны с историей. К нам постоянно обращаются за помощью в подготовке работ. И, конечно, у нас по-прежнему действует большая экскурсионная программа, рассчитанная на самый разный возраст – от воспитанников подготовительных групп детских садов до ветеранов.

Дополнительный эмоциональный настрой выставке придали большие черно-белые фотографии известного фотографа-индустриалиста Максима Мармура. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Напомним, что Музей шахтёрской славы Кольчугинского рудника вошел в число финалистов III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» сразу в нескольких номинациях и будет представлен на заключительном этапе в конце апреля в Санкт-Петербурге.

Параллельно своеобразным филиалом Информационного центра стал городской краеведческий музей. Здесь развернута выставочная экспозиция «Кольчугинский рудник. Наследие Копикуза», посвященная 300-летию промышленного освоения Кузбасса. На выставке представлены как редкие архивные материалы, рассказывающие о развитии угледобычи в начале 20 века, так и современные экспонаты от компании «СУЭК-Кузбасс».

Дополнительный эмоциональный настрой выставке придали большие черно-белые фотографии известного фотографа-индустриалиста Максима Мармура, сделанные в Кузбассе на добывающих предприятиях Сибирской угольной энергетической компании. Отметим, что фотовыставка «Люди угля», частью которой являются представленные работы, с большим успехом демонстрировалась как в России, так и за рубежом.

Экспозиция краеведческого музея является участницей регионального конкурса «Кузбассу-300! Лучшая музейная выставка».