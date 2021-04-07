В Кузбассе стартуют "Большие гастроли" Владимирского областного театра кукол

Гости покажут в Кемерове три спектакля. Фото из архива Кемеровского областного театра кукол.

С 8 по 11 апреля на сцене Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара пройдут показы трех спектаклей. Гастроли организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Программа реализуется в соответствии с Всероссийским единым гастрольно-концертным плану Минкультуры России.

Задачи проекта "Большие гастроли" - объединить общее культурное пространство России, расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, а также привлечение новую зрительскую аудиторию на территории всей страны. Проект открыт для сотрудничества всего профессионального театрального общества во всех регионах страны.

"В прошлом году "Росконцерт" получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет от года в год", - отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Кемерове артисты Владимирского областного театра кукол покажут три постановки: былинная сказка "Богатырь Илья из Мурома" (6+), спектакль по мотивам народной сказки "Щи из топора" "Хитроумный солдат" (0+), игровой музыкальный спектакль "Идет коза рогатая" (0+).