«Била по голове и шее»: в Кузбассе пьяная женщина напала на врача Фото: Кирилл ЧАЩИН

Жертвой нападения нетрезвой женщины стала врач поликлиники города Березовского. Дебоширка сейчас находится в розыске.

В одном из пабликов Кузбасса появилось сообщение от жительницы города Березовского. Женщина рассказала о том, что ее мать, врач местной поликлиники, отправилась на вызов к лежачему пациенту. «Когда дверь открыли, мама ощутила невыносимую вонь испражнений и попросила открыть окно, так как дышать было невозможно», - рассказывает дочь потерпевшей. Видимо, такая просьба задела чувства нетрезвой хозяйки дома, и та решила проучить медика.

«Оголтелая хозяйка квартиры налетела сзади, нанося удары кулаками в голову и шею! Мама еле оттолкнула ее, та схватила нож и побежала за ней», - продолжает дочь потерпевшей. По ее словам, врач успела набрать номер заведующей поликлиники, и та слышала угрозы. К слову, несмотря на побои, медработник все же окончила осмотр и расписала лечение. А потом сама оказалась в больнице - с ушибами и сотрясением головного мозга.

Многочисленные подписчики паблика отметили, что в скором времени при таком положении дел врачам только и остается, что ходить на вызовы в сопровождении полиции. В том же, что женщина-медик сумеет при нападении воспользоваться перцовым баллончиком или же электрошокером большинство усомнилось. Тем более что от применения баллончика в этой ситуации могла пострадать не только агрессорша, но и неходячий мужчина, нуждавшийся в помощи.

«Скоро с полицейскими врачам ходить на вызов надо будет! Они не понимают человеческого отношения! На врачей бросаются, уроды!» - возмущена одна из подписчиц.

В полиции Кузбасса подтвердили случай нападения на врача и отметили, что сигнал об этом поступил 6 апреля от руководства поликлиники.

- На место были направлены сотрудники полиции. Злоумышленница, напавшая на врача, скрылась. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.