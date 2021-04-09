Мыльные пузыри, таинственное Средневековье и сказка-мюзикл: как провести выходные в Кемерове

Театрализованное представление покорит воображение маленьких и взрослых мечтателей. Фото: Кадр спектакля.

Театр, цирк, пантомима и… мыльные пузыри

Смотрим легендарное испанское шоу.

В Театре для детей и молодежи впервые в Кемерове пройдет легендарное шоу с мыльными пузырями Clinc!, которое сочетает в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы.

В дни весеннего настроения приоткройте завесу тайны и очутитесь в загадочной стране мыльных пузырей, где наука соединяется с чистым искусством, а современные технологии соседствуют с чудесами. Погрузитесь, затаив дыхание, в продуманный сюжет и мастерскую, харизматичную игру актеров. Остановите мгновение, чтобы прочувствовать мимолетную красоту сверкающих и переливающихся фигур, созданных руками наших маэстро!

Театрализованное представление с юмористическими сценками, сложными авторскими трюками и неожиданными спецэффектами снова покорит воображение маленьких и взрослых мечтателей.

Автор мыльный сказки - Пеп Боу - прославился на весь мир как создатель шоу пузырей, актер-мим, клоун и талантливый постановщик. Его известнейшая работа - нашумевшее представление в парке аттракционов «Порт Авентура» в Испании.

Красочные, завораживающие постановки Пепа Боу собрали множество наград, включая премию Мах за лучший детский спектакль. Его волшебный мир Clinc! уже полюбился зрителям в Европе, Азии и Латинской Америке, а самого Пепа Боу называют «испанским Вячеславом Полуниным».

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

10 апреля, начало в 15.00 и 18.00

11 апреля, начало в 12.00 и 15.00

Цена билетов: от 1000 до 1400 рублей

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Непередаваемая красота европейской готики оставляют «Mirror of Enigma» Gregorian Opera в ряду лучших мировых шоу. Фото: Филармония Кузбасса.

Mirror of Enigma

Идем на концерт и окунаемся в атмосферу Средневековья.

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу Gregorian Opera «Mirror of Enigma».

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева, и ей принадлежит весь мир! Кто она - невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, непередаваемая красота европейской готики, многогранность нью-эйджа оставляют «Mirror of Enigma» Gregorian Opera в ряду лучших мировых шоу.

Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. Шоу Mirror of Enigma уже покорило тысячи зрителей, вызвало миллион различных эмоций и чувств, но только не равнодушие!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

12 апреля, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 3000 рублей

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Музыкальный театр Кузбасса приглашает зрителей на мюзикл «Мойдодыр». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Старая сказка на новый лад

Проверяем, чисто ли вымыты уши.

Музыкальный театр Кузбасса представляет зрителям мюзикл «Мойдодыр». Знакомое многим имя - не правда ли?

«Мойдодыр» - любимейшая сказка замечательного сочинителя Корнея Чуковского. Ее знают назубок и грязнули, и чистюли, мамы и папы, бабушки и дедушки. В этом спектакле действуют не только привычные персонажи, но и придуманные автором либретто и режиссером Михаилом Сабелевым. Несносный мальчишка становится еще и грубияном, и только Крокодил приводит его в чувство и отправляет к Мойдодыру на исправление.

Спектакль строится в забавной игровой форме. В веселой кутерьме принимают участие не только персонажи этой сказки, но и юные зрители. Здесь и Одеяло, и Мочалка, и Брюки, и еще много предметов, которые летают, поют и скачут под музыку, а балетмейстер научит их даже танцевать. Костюмы очень выразительны и необычны. А в качестве рассказчика выступает старый Торшер, который радуется вместе со всеми преображению непутевого мальчишки в финале этой поучительной истории.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

11 апреля, начало в 11.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

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Выставка посвящена одному из наиболее значимых для нашей страны событий в новейшей истории – присоединению к России полуострова Крым. Фото: Государственная библиотека имени Федорова.

Крымская весна

Отправляемся на выставку.

В Кемеровской библиотеке имени Федорова открылась выставка, посвященная одному из наиболее значимых для нашей страны событий в новейшей истории - присоединению к России полуострова Крым.

На выставке представлены творческие работы учащихся студии дизайна «Дриада» Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной, которые создают атмосферу весенней свежести и праздника, знакомят с историей России и народными традициями, отражают морскую и цветочную тематику юга России в морских раковинах и древних аммонитах - символах Черного моря.

Красочные, оригинальные, работы исполнены разнообразными художественными средствами из природного материала в сочетании с декоративным флористическим: гофрированные трубы, бумага, картон, ленты, декоративные камни, ветви и плоды деревьев.

Дизайнеры применили самые различные техники декоративно-прикладного искусства: арт-объект, инсталляция, бук-дизайн, флю-арт, флористическая скульптура.

Государственная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

Понедельник - пятница, с 10.00 до 20.00

Суббота, воскресенье, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Театр кукол имени Аркадия Гайдара приглашает на постановку «Богатырь Илья из Мурома». Фото: Театр кукол.

И пробудилась силушка богатырская!

Ведет ребенка в театр кукол.

В областном театре кукол имени Аркадия Гайдара в эти дни проходят гастроли Владимирского областного театра кукол. Постановка «Богатырь Илья из Мурома» - одна из тех, которые артисты из другой области привезли в столицу Кузбасса.

А спектакль вот о чем… В славном городе во Муроме, во селе том Карачарове жил-был Илья. И был тот Илья силы немереной - богатырской, да только сам он про то и не ведал… А как напали на Русь злые вороги, полонили весь люд честной, выжигали леса, горе сеяли, то свершилось с Ильей чудо чудное, пробудилась в нем сила великая… С той поры появился у Руси защитник. Да какой! Непобедимый! И прославил он землю Русскую. А нарекли его Илья Муромец. А чем сказка закончилась, узнаете сами, когда придете на представление!

Театр кукол Кузбасса

ул. Весенняя, 18

10 апреля, начало 13.00 и 15.30

Цена билетов: от 170 рублей