Паводок 2021 в Кузбассе: регион готовится к весеннему половодью. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасс активно готовится к весеннему половодью, которое вот-вот начнется. Впрочем, местами уровень воды уже поднимается, а реки начинают понемногу вскрываться.

Самыми первыми на себе ощутили весеннее половодье жители юга Кузбасса. В Таштагольском районе на небольших реках уже отмечается подъем воды.

- Уровень рек Мрассу, Мундыбаш и Тельбес поднимается – от начального уровня подъем составляет порядка 70 сантиметров. Ледоход небольшими отрывами прошел по рекам Мундыбаш и Тельбес, при этом на Мундыбаше образовались ледяные заторы, - отметил глава Таштагольского района Владимир Макута.

Однако эти заторы опасности не представляют: уровень подъема воды далек от критического, и на сегодняшний день подтоплений не наблюдается. На этой неделе, согласно прогнозам специалистов, хода льда не ожидается, однако все спецслужбы уже готовы к тому, чтобы встретить весенний паводок во всеоружии.

Так, во всех городах и районах Кузбасса специалисты прочищают водопропускные трубы и ливневку, готовят пункты временного размещения на случай экстренной эвакуации людей. Если возникнет угроза подтопления, маломобильным и одиноким пожилым кузбассовцам окажут помощь соцработники. Кроме того, с жителями всех территорий, попадающих в зоны возможного подтопления, уже провели разъяснительную работу. Им помогли застраховать имущество, объяснили, как проходит эвакуация людей и животных.

- Кузбасс готов к любым сценариям развития паводковой ситуации. В случае возникновения подтопления мы можем задействовать до 13 тысяч человек и около четырех тысяч единиц техники, из них 300 — плавсредства. До начала вскрытия рек в регионе прошли подготовительные мероприятия. Застраховано население, проживающее в зоне возможного подтопления. На страхование имущества 815 семей льготников из регионального бюджета выделили 1,5 миллиона рублей, - так прокомментировал ситуацию с паводком губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим также, что во время подготовки к весеннему половодью специалисты МЧС, Ростехнадзора, Агентства по защите населения и территории Кузбасса обследовали 30 гидротехнических сооружений, провели 11 подрывов ледяного поля в местах, где возможны заторы, пропилили почти пять километров и зачернили более 1,2 квадратного километра льда.

С жителями домов, попадающих в зону подтопления, уже идет работа. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

КОНКРЕТНО

Как действовать при паводке?

- Заранее подготовьте документы и необходимы лекарства, а также ценные вещи и вещи первой необходимости.

- Ценные вещи перенесите на верхние этажи или чердаки.

- Закройте окна и двери, при необходимости забейте их досками или фанерой.

- Следите за изменениями обстановки через средства массовой информации – интернет-сайты, каналы телевидения и радио.

- При угрозе подъема воды отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печах.

- По возможности заблаговременно оставьте зону затопления! Если такой возможности нет, обратитесь в спасательные службы. До прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия вывешиванием и размахиванием хорошо видимым полотнищем, в темное время суток – световым сигналом и голосом. Помните – спасательные службы делают все, чтобы вам помочь!