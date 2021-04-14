Космическая выставка, воспоминания о Бетховене и путешествие в детство: как провести выходные в Кемерове

На выставке будет представлено 45 работ. Фото: Кузбасский центр искусств.

Созерцать. Учить. Творить

Идем на выставку.

В Кемеровском центре искусств проходит выставка «Созерцать. Учить. Творить», на которой можно увидеть замечательные гобелены.

Инна Акимова, с чьими работами смогут познакомиться жители и гости города, - это единственный в Кемерове мастер, создающий уникальные гобелены и одновременно работающий в технике батика. При всей цельности искусство автора многогранно. Например, ее гобелены и батики несходны между собой, у них разное поэтическое звучание, изобразительный язык. Образы гобеленов чаще торжественны и даже монументальны, они статичны в изображениях, которые выразительны в силуэтах, декоративны в цвете - ярком, насыщенном, звучном. Батики, наоборот, лиричны, камерны, живописны. Их образы причудливы, как во сне, легки и подвижны, как в состоянии невесомости: все изображенное безмятежно парит в безграничном пространстве, некотором феерическом космосе. Батики виртуозны в тонком рисунке и линейных ритмах, богаты в колорите с его сложной гармонией полутонов. На выставке будет представлено 45 работ.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

Понедельник - воскресенье, с 10.00 до 20.00

Цена билетов: от 50 рублей

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Спектакль создан по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Между реальностью и выдумкой

Смотрим увлекательный спектакль.

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом».

Спектакль создан по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных», и, пожалуй, у великого Кортасара они самые загадочные. Рассказы - не просто жемчужина магического реализма, но и совершенно законченная история возможного выхода в параллельную, магическую реальность - порой очень близкую к нашей, а порой разительно от нее отличающуюся. Путей к достижению этого выхода может быть множество, и далеко не все из них носят сугубо мистический характер, однако результат остается неизменным...

Такой великий писатель, как Хулио Кортасар, не мог не создать шедевр. В этих рассказах умело тонкой нитью ярких и увлекающих сюжетов автор соединил реальность с вымыслом, при этом так талантливо описал их с абсолютно не присущих им сторон, что порой можно легко запутаться и принять настоящее за выдумку или же настоящее за сказку.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

17 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: 400 рублей

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На выставке демонстрируются лучшие образцы советского агитационного просветительского высокохудожественного плаката. Фото: Краеведческий музей.

Прорыв в космос

Изучаем захватывающую историю покорения внеземных просторов.

«Прорыв в космос» - это выставка в Кузбасском краеведческом музее, которая дает возможность увидеть, услышать и даже потрогать своими руками захватывающую и поражающую воображение историю покорения космоса. Посетители узнают, какой значительный вклад в освоение просторов Галактики внесли кузбассовцы: летчики-космонавты Алексей Леонов и Борис Волынов, а также о том, как полеты к звездам повлияли на земную жизнь.

На выставке демонстрируются лучшие образцы советского агитационного просветительского высокохудожественного плаката. Особенное место занимают уникальные экспонаты, в их числе - макет космической ракеты, изготовленный из металла первой ступени ракеты «Восток», на которой 12 апреля 1961 года совершил первый в мире полет в космос Юрий Гагарин, а также подлинный скафандр «Сокол» Бориса Волынова, способный спасти космонавта в случае разгерметизации кабины космического корабля. Большой интерес у посетителей выставки вызовут фрагмент парашюта спускаемого аппарата, на котором Алексей Леонов вернулся на Землю, специальная ручка для записей в условиях невесомости, «батареи-маячки» кузбасского производства, облегчающие поиски космонавтов в случае приземления на воду, и образцы космического питания. Дополнят экспозицию фотографии, документы и кадры кинохроники подготовки к полету в космос, а также современные научно-популярные фильмы о работе космонавтов и астронавтов на Международной космической станции.

Кузбасский краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: от 150 рублей

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Драматический театр Кузбасса приглашает зрителей на спектакль «Незнайка». Фото: Драматический театр Кузбасса.

Путешествие в детство

Оцениваем артистов новокузнецкого театра.

В Кемерово с гастролями приехали артисты Новокузнецкого драматического театра, которые покажут спектакль по мотивам сказки Николая Носова «Незнайка».

В каждом ребенке живет Незнайка, уверены постановщики. А в каждом взрослом живет ребенок. Легендарная сказка Николая Носова - это, конечно, история и про детей, и про взрослых. Мы все чего-то не знаем, чего-то не умеем, мы иногда нарушаем правила, но на самом деле потому, что хотим узнать и научиться.

Вселенная Незнайки на сцене Новокузнецкого драмтеатра - это город XXI века, похожий на современную игровую площадку. Его жители слушают такую же музыку, как и сегодняшние дети, и разговаривают на понятном им языке. В спектакле много юмора, оригинальных танцев и детского желания узнать мир.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11

18 апреля, начало в 12.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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СКОРО

Признание Бетховену

Отправляемся на концерт.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает любителей классической музыки на концерт «Признание Бетховену».

Музыка этого гениального композитора современна и сегодня, более чем четверть тысячелетия спустя. Он - автор самого знаменитого музыкального вступления - «Та-да-да-дам!!!», когда «судьба стучится в двери». Его музыку как официальный гимн использует Евросоюз. Пьеса «К Элизе» входит в обязательную программу для изучения в музыкальных школах всего мира. Творческое наследие немецкого гения - это более чем 650 произведений инструментальной и вокальной музыки: симфонии, концерты, увертюры, сонаты, оперы, оратории, песни. Бетховен оказал и продолжает оказывать колоссальное влияние на современную культуру.

Из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея гения в 2020 году отказались, перенеся торжества на год. Россия не осталась в стороне от чествования, тем более что в нашей стране сложился настоящий культ Бетховена, достаточно вспомнить, что в Петербурге в 1824 году впервые было исполнено одно из величайших творений композитора - «Торжественная месса» с главенствующей идеей самопожертвования во имя всеобщего счастья и отрицания войны. Итоговая Девятая симфония, которую Бетховен написал, будучи абсолютно глухим, посвящена преодолению боли и страдания и воспеванию торжества света. Финал этого поистине титанической мощи произведения - воззвание «Обнимитесь, миллионы!» из оды «К радости» Фридриха Шиллера - обращает к братскому единению человечества. Именно этим гимном откроется концерт «Посвящение Бетховену».

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

24 апреля, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 рублей