Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 апреля: 64 заболели, 2 умерли, 48 выздоровели

В Кузбассе отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло как число заболевших и выздоровевших, так и умерших от коронавируса. Новые данные приводит оперштаб области.

На утро 14 апреля в Кузбассе выявлены 64 новых случая коронавируса.Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 34 089 человек.

Кроме того, у 48 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом на утро среды тесты на ковид показали отрицательные результаты. Таким образом, отмечено 33 077 случаев выздоровления с того дня, как ковид был зарегистрирован в области.

Умерли два пациента с с коронавирусом. Общее число случаев летального исхода достигло 638 человек.

Всего в регионе лечение от коронавируса получают 374 пациента. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1971 человек.