В кемеровском общежитии произошел пожар: 220 человек были эвакуированы

К месту происшествия прибыли сразу 42 пожарных на 12 машинах. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Черный дым и запах паленой проводки заполонил общежитие на Инициативной, 5А в Кемерове в среду, 14 апреля, в пятом часу вечера. Несмотря на на то, что рабочий день только подходил к завершению, в квартирах находилось много жителей, среди которых были и дети, и пенсионеры. Поэтому люди сразу бросились набирать 112. .

- Сигнал о пожаре в многоквартирном доме по улице Инициативная, поступил в 17.05. На место отправились 12 единиц техники и 42 человека личного состава, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Ещё до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 178 человек. Но выйти из-за густого едкого дыма смогли не все. Сразу десять звеньев газодымозащитной службы отправились на разведку и эвакуацию людей. Выводить каждого из жителей пришлось в специальных защитных капюшонах, которые обезопасили их от ядовитого воздействия продуктов горения.

Всего пожарные спасли 42 человека, среди них 18 детей. Однако три человека все же успели надышаться дымом, но по данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, в больницу была доставлена только одна женщина 1956 года рождения. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Еще одну жительницу дома после осмотра и оказания первой помощи отпустили, а мужчина наотрез отказался от помощи медиков.

Пока одни пожарные эвакуировали людей, другие искали источник возгорания, который оказался на четвертом этаже. В 17.40 огонь был ликвидирован. В результате пожара в подъезде обгорели находившиеся там мебель и вещи в общей сложности на площади 24 квадратных метра, а также две двери и 128 метров проводки, по которой огонь и распространился.

По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение неизвестных с огнем.

На заметку!

Вызвать пожарных с мобильного телефона можно как по номеру «112», так и по номеру «101»!