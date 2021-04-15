Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 апреля: 66 заразились, 3 умерли, 59 выздоровели

Количество больных коронавирусом увеличивается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперштаба области, в ситуации с коронавирусом на утро 15 апреля произошли следующие изменения.

Коронавирус диагностировали сразу у 66 человек. Общее же число кузбассовцев, у которых выявлен ковид с начала пандемии, достигло 34 155.

Также изменилось число умерших пациентов с коронавирусом. На утро сегодняшнего дня в общей сложности скончался уже 641 человек. При этом трое умерли за минувшие сутки.

Есть и положительная динамика: 59 ранее заболевших коронавирусом человека выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 33 136 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 378 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2104 человека.