На Новокузнецком алюминиевом заводе произошли взрыв и пожар

Фото: скриншот кадра видео.

Впечатляющие кадры пожара на Новокузнецком алюминиевом заводе появились в социальных сетях утром в четверг, 15 апреля. Видеоролики с места происшествия выложили работники предприятия, ставшие очевидцами ЧП. На записях в нецензурной форме сообщается, что в цехе раздался взрыв, а затем пламя охватило производственный корпус.

В пресс-службе компании РУСАЛ - владельца Новокузнецкого алюминиевого завода информацию о ЧП подтвердили, уточнив, что это случилось еще вечером 13 апреля. Взрыв и последующий пожар произошли из-за пробоя изоляции при анодном эффекте на электролизере, что привело к нарушению в технологическом процессе.

- Воспламенение от дуги было оперативно потушено, пострадавших нет. Оборудование выведено в ремонт, предприятие работает в штатном режиме, - сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы предприятия Антон Василенко.

Теперь причины случившегося должна установить специальная комиссия. Добавим, что несмотря на масштабность пожара, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Как пояснил «КП» один из сотрудников завода, пожелавший остаться анонимным, уцелеть людям помогло то, что процесс во время которого и произошел взрыв, автоматизирован и не требует непосредственного присутствия рабочих.