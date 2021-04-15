Сотни кузбассовцев остались без отдыха в Турции: что дальше?

Турция благодаря своему климату весной привлекает много желающих отдохнуть на море. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Не успели кузбассовцы порадоваться открытию границ и предстоящему отдыху за рубежом, как эпидемиологическая обстановка продиктовала свои условия: с 15 апреля и до 1 июня были отменены полеты в Турцию и Танзанию.

- Мы планировали отпуск в мае, хотели обязательно к морю. И благодаря климату Турция была для нас единственным вариантом в это время года. Заранее выбрали тур и внесли предоплату - половину суммы, и тут наши каникулы закончились, не успев начаться. В турагентстве нас поспешили успокоить и предложили несколько вариантов решения: вернуть деньги, но возврат наверняка затянется, выбрать другое направление на сайте туроператора или же поехать в ту же Турцию, в тот же отель, но осенью, когда завершится «высокий сезон». В итоге мы решили перенести наш вояж на октябрь, - рассказал «Комсомолке» кемеровчанин Сергей Дергачев.

Сколько именно жителей Кемеровской области в числе тех почти 600 тысяч россиян, которые запланировали отдых этой весной в Турции, назвать никто не может. Но с учетом количества планируемых рейсов из кузбасских аэропортов - их сотни. А так как прямые международные рейсы из Кемеровской области были возможны только в Анталью, то отмена именно турецкого направления стала существенным ударом для кузбасских туристов.

- Люди, забронировавшие поездки в Турцию, звонят и приходят с вопросами, как им быть. Кто-то просит вернуть деньги, кто-то относится с пониманием, кто-то с недоверием. Не у всех есть возможность перенести отпуск, все решается индивидуально. Но проблема в том, что сейчас сложно выбрать другое равноценное направление. На наших курортах инфраструктура на майские праздники уже давно по большей части забронирована, - отмечает председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной палаты Юрий Голуб.

Не исключено, что ситуацию решит открытие Египта. Вопрос о возможности возобновления прямых рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх в ближайшее время уже рассматривается.

Туристы же, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых до назначенной даты вылета и вылететь запланированными чартерными рейсами. В отдельных случаях даты обратного вылета могут поменяться на более ранние.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вернувшихся туристов отправят на самоизоляцию

С 15 апреля в России возобновляется обязательная самоизоляция для тех, кто приезжает из-за рубежа.

Согласно опубликованному распоряжению Роспотребнадзора, кузбассовцам, вернувшимся из-за границы, в течение трех дней после прибытия любым видом транспорта необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Полученный результат следует загрузить на портал госуслуг, а до его получения вернувшиеся туристы обязаны оставаться дома.