По пути на дачу: кузбассовцы стали чаще покупать сим-карты в необычных местах

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией сейчас можно в 150 населенных пунктах Кемеровской области. Фото: пресс-служба МегаФон.

Возможность купить SIM-карту в магазине шаговой доступности и самому подключиться к мобильной сети, МегаФон предложил еще в прошлом году – для безопасности абонентов во время пандемии. Кузбассовцы оценили этот формат – он становится более востребованным, а география проекта активно расширяется. Компания увеличила список мест продаж SIM-карт с саморегистрацией в регионе до 1500 торговых пунктов.За последние полгода, по данным МегаФона, количество активаций SIM-карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуги выросло в 6 раз.

Приобрести SIM-карту МегаФона с саморегистрацией сейчас можно в 150 населенных пунктах Кемеровской области. Особенно удобен такой формат жителям небольших территорий. К примеру, жителям таких сел и дервень, как Николаевка, Силино, Кудьчаны, Листвянка, Байрак и других больше не нужно ехать в салон связи в районный центр.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения обычных товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформление и активация SIM-карты происходит дистанционно, через Госуслуги или приложение МегаФона, и занимает 5-10 минут. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет, а также оставаться на связи при отрицательном балансе.

– Стать абонентом МегаФона сейчас можно прямо по дороге, не меняя маршрута – это особенно важно в преддверии сезона отпусков, который многие кузбассовцы предпочитают проводить в путешествиях по региону или на даче. При этом стоимость самых популярных тарифов в линейке #БезПереплат в Кемеровской области теперь снизилась на 10%-15%, а объем минут и гигабайт увеличен в зависимости от потребностей абонентов, – отметила директор МегаФона в Кузбассе Людмила Цветкова.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках, в том числе WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.