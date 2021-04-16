Группу Би-2 повеселила магическая каша в кемеровском ресторане

Музыкант продемонстрировал поклонникам настоящую магию. Фото: кадр видео из instagram-аккаунта Бориса Лифшица.

В четверг, 15 апреля в Кемерове состоялся концерт известной российской группы Би-2. Выступление было по настоящему долгожданным: гастроли группы планировались еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии его сперва перенесли на 29 мая 2020 года, потом на 27 сентября, а затем и на апрель 2021 года.

Зрители признаются: концерт стоил ожидания, артисты, выступавшие на стадионе «Химик», устроили феерическое шоу. Отдельной изюминкой стало выступление артистов сразу на двух сценах.

— УФФФ Кемерово = РАЗГРОМ!!! Простите, что столько лет к вам не приезжали! Это точно была одна из самых больших ошибок в нашей жизни…, - такая запись появилась в Instagram-аккаунте группы после прошедшего концерта.

К слову, у артистов было немного времени перед выступлением, чтобы прогуляться по городу. Так Борис Лифщиц опубликовал на своей странице фото с кемеровской набережной, где он запечатлен на фоне арт-объекта с признанием в любви к городу. А еще артисты зашли в ресторан, находящийся прямо напротив металлического сердца, и заказал там завтрак. Но вот поданное блюдо их изрядно позабавило. Каша, которая судя по виду была манной, оказалась настолько густой, что даже не шелохнулась, когда Борич Лифшиц перевернул свою тарелку вверх дном.

— У вас все серьезно. Кашку заказал. Все как в армии, — улыбаясь, прокомментировал происходящее музыкант под смешки коллег, раздающиеся за кадром.

Под опубликованным видео многие из комментаторов разделяют чувство юмора музыканта. Среди советов, что делать с такой необычной кашей, прозвучали предложения использовать перфоратор во время завтрака, взять эту кашу с собой в космос, где она не убежит, а еще подписчики сравнили произошедшее с настоящей магией.