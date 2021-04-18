Кузбасская семья дала крупную взятку сотруднику ФСБ

Супруги надеялись, что сотрудник ФСБ станет их покровителем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кемеровской области завершено расследование в отношении супругов из Прокопьевского района, обвиняемых в даче взятки в крупном размере должностному лицу по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали предысторию случившегося. Дело в том, что в ноябре 2020 года у 42-летней женщины была обнаружена очень крупная партия наркотиков. Вместе с 44-летним мужем она решила предложить взятку сотруднику ФСБ, чтобы тот и вернул наркотики, и помог ей избежать уголовной ответственности, а заодно, чтобы взял на себя покровительство над драгдилершей, избавляя ее от всевозможных проблем в будущем.

После первой встречи с представителем власти, где и обсуждались эти вопросы, последовала вторая, во время которой женщина и ее супруг передали работнику ФСБ 299 тысяч рублей. А дальше все пошло не по плану: сразу после передачи денег супруги были задержаны и в отношении них возбудили уголовное дело. На время следствия оба были заключены под стражу.

Супруги не успели договориться о дальнейших действиях на случай провала: как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области, мужчина сотрудничал со следствием в полном объеме, то есть признался во всем, а вот женщина пытается выгородитьмужа, заявляя, что не договаривалась с ним о даче взятки, что это была целиком и полностью ее идея, и действовала она одна.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Согласно российскому законодательству, за совершенное преступление супругам грозит достаточно суровое наказание: в зависимости от наличия смягчающих или отягощающих обстоятельств каждому из них может грозить штраф в размере от одного до трех миллионов рублей или в размере суммы взятки, умноженной в 60-80 раз, или до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки, что составляет почти 18 миллионов рублей.

Какой из видов наказания применить к каждому из членов этой семьи, теперь решит суд.

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