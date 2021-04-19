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ЗДОРОВЬЕ19 апреля 2021 7:52

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 апреля: 1 умер, 68 заболели, 51 выздоровели

Вся самая актуальная информация о ковиде в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Количество заболевших медленно, но увеличивается.

Количество заболевших медленно, но увеличивается.

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 68 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 425 человек. Общее число умерших - 647 человека, причем последний пациент скончался за минувшие сутки.

Вместе с этим еще 51 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 352 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 426 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2522 человек.

Яндекс-статистика.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Кузбассе 2021: последние новости