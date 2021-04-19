В Кузбасс идет похолодание до -18 градусов

Холодный фронт посетил Кузбасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие несколько дней кузбассовцев ждут резкие перепады дневных и ночных температур. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на новую рабочую неделю.

Так, в ночь на вторник, 20 апреля, ожидается -8… -13, местами похолодает до -18. Днем по области – 0… -5. Ветер будет дуть северо-западный, ночью – 4–9 метров в cекунду, усиливаясь до 17 метров, днем – 2-7 метров в cекунду, порывы до 13 метров. Также по области ожидается небольшой снег.

В ночь на среду, 21 апреля, температура составит -6 … -11, местами до -16, днем потеплеет до -1… +4. Ветер ожидается западный с переходом на восточный и порывами от 2–7 до 12 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

Ночью в четверг, 22 апреля, будет -2… -7, местами до -12. Днем +2… +7. Восточный ветер будет дуть с порывами 3–8 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров. Местами по области небольшие осадки.

В пятницу, 23 апреля, ночные температуры составят -1… -6, днем потеплеет до +4… +9. Ветер ожидается восточный с порывами 4–9 метров в секунду, временами он будет усиливаться до 14 метров. Также в течение дня возможны небольшие осадки.

Погода в апреле играет с жителями Кузбасса. Так, в прошлую пятницу, 16 апреля, был самый теплый день с начала месяца: столбики термометров поднялись до +18 градусов. Также около 20.45 жители столицы региона могли услышать раскаты грома за окном: в Кемерове прошла первая весенняя гроза. Ее вызвало столкновение надвигающегося холодного фронта с теплым воздухом, который стоял над областью.