Пожар в кемеровском приюте для животных: погибли 14 собак и одна - пропала без вести

До пожара в "Четвероногом ангеле" содержались 65 собак. Фото: Личный архив

В субботу, 17 апреля, сразу два частных кузбасских приюта для бездомных животных обратились за помощью к своим подписчикам в социальных сетях. Один из них - «Шанс на жизнь» - расположен в Новокузнецке, другой - «Четвероногий ангел» в городской черте Кемерова.

В последнем в ночь на субботу произошел пожар, в результате чего 14 собак погибли, а еще одна - пропала без вести.

Огонь вспыхнул в третьем часу ночи, и узнали о пожаре крепко спавшие хозяева только благодаря животным, которые разбудили их своим воем. Хозяйка приюта Юлия Родионова и ее муж бросились к семи вольерам, в которых находились собаки, но к двум из них уже нельзя было подойти: доски горели, а поликарбонат, которым были огорожены вольеры для щенков и подросших собак, плавился как масло, испуская едкий черный дым. Из третьего вольера хозяева успели вывести только двух собак, в остальных помещениях животные не пострадали.

- Наш приют построен на закрытой территории, чтобы собаки никому не мешали, и поэтому мы не стали звонить пожарным, а сразу бросились тушить: время шло на минуты, а пока мы объясняли бы, как к нам проехать, пока ездили бы их встречать, сколько бы еще хвостиков погибло, - волнуясь, поясняет Юлия Родионова и, плача, просит прощения у всех собак, кого она не успела спасти, перечисляя их по именам: Макс, Дора, Билли, Зося, Линда…

Едкий дым не дал хозяевам спасти молодых собак из двух вольеров. Фото: Личный архив

Это уже второй пожар в жизни приюта: первый случился около трех лет назад на начальном этапе создания. Тогда приют располагался во дворе частного дома в городе Березовском, и кому-то из жителей поблизости не понравилось такое соседство, поэтому избавиться от него решили с помощью огня: экспертиза впоследствии подтвердила поджог. Тогда семья перебралась в Кемерово, где купили дом на отшибе, чтобы быть уверенными, что никому не помешают. И вот снова пожар: на этот раз причиной стало короткое замыкание.

Хозяева просят помощи у кемеровчан: для отстройки новых помещений требуются стройматериалы: брус, доски, профлист для новых вольеров и ремонта крыши.

Такой же помощи - стройматериалами - просит и новокузнецкий приют «Шанс на жизнь», который, наоборот, страдает из-за подтопления. Из-за активного снеготаяния вода не успевает впитываться в промерзшую землю и заполняет вольеры. Насосы, по словам владельцев приюта, не справляются с поступающим потоком, и в результате более 50 собак находится в воде. Чтобы справиться с проблемой, требуются доски, гвозди, шифер, принимаются и готовые будки.

Желающие помочь приютам могут звонить: в Кемерове по телефону: +7-950-267-33-53; в Новокузнецке: +7-903-908-11-65, +7-960-930-51-57.