«Fresh-уроки»: экопроект «Разреза Кийзасского» стартовал в Мысках

Детям рассказали о богатствах леса и необходимости их сохранения. Фото: пресс-служба «Разрез Кийзасский».

Экоуроки от «Разреза Кийзасского» (входит в группу «Сибантрацит») рассчитаны на школьников разного возраста. Первые занятия уже посетили около 100 учеников младших классов школ города Мыски. Детям рассказали о богатствах леса и необходимости их сохранения. В ближайшее время начнутся занятия для учащихся средних классов о важности сохранения водных ресурсов. Одной из самый актуальных экологических тем современности является раздельный сбор мусора. О том, почему это важно и как сортировать отходы, узнают старшеклассники.

«Fresh-уроки» проходят два раза в неделю в арт-пространстве Центральной городской библиотеки Мысков. Каждое занятие сопровождается интерактивами: дети собирают пазлы с изображением крупнейших рек России, сажают растения в горшки из переработанной бумаги, играют в игру «Конструктор сортировки мусора» и др.

В конце каждого занятия детям вручают подарки. Фото: пресс-служба «Разрез Кийзасский».

Уроки проводит сертифицированный экотренер Вадим Дордин. По его словам, подобные занятия обычно проводят эковолонтеры в свободное время, а «Fresh-уроки» организовало угольное предприятие: «Хочется сказать большое спасибо «Разрезу Кийзасскому» за то, что меня позвали в этот проект. Компания частично взяла на себя образовательную функцию по такому значимому направлению. Это отлично! Очень важно закладывать правильные экопривычки с самого детства».

В конце каждого занятия детям вручают подарки: младшеклассникам – горшки с посаженными ими растениями, будущим выпускникам – многоразовую экосумку.

Комментируя образовательный проект, генеральный директор ООО УК «Сибантрацит Мыски» (управляет «Разрезом Кийзасским») Михаил Щипачев отметил: «Когда дети с раннего возраста учатся беречь природу и богатства, которые она нам дарит, у них формируется правильное экологическое сознание. А это значит, что новое поколение будет бережно и ответственно относится к окружающему миру, разумно использовать природные ресурсы, способствовать сохранению экосистем».