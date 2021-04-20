В Кузбассе новоиспеченный отец приехал за сыном в роддом на эвакуаторе с коляской

В Кемерове новорожденный покинул роддом на эвакуаторе с коляской. Фото: Скриншот Областная Детская Больница Instagram.

Как только не встречают счастливые отцы своих долгожданных дочерей и сыновей из роддома. Запускают летающие светящиеся сердца в небо. Украшают площадки перед окнами роддома цветами и шарами. Зимой на снегу рисуют огромные сердца. Заказывают лимузины и салюты. Казалось бы, удивить сотрудников роддома уже невозможно. Но у счастливого папы получилось, он доставил необычную карету для сына прямо к больнице. Молодой отец забиравший свою жену и маленького сына из детской областной больницы, удивил прохожих и медперсонал.

Житель Кемерова организовал непривычную встречу из роддома для жены и новорожденного сына. Забирать семью он приехал на эвакуаторе, который был украшен воздушными шариками с установленной на нем коляской.

Именно на нем новорожденный мальчик, названный Львом, покинул медучреждение. По словам его отца, на эвакуаторе он работал около года, поэтому директор дал добро на организацию такой встречи из роддома.

В детской областной больнице отметили, что кемеровчане часто устраивают различные шоу во время встречи своих жен и малышей, но в этот раз была встреча с огоньком.