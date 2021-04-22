Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля: 69 заболели, 2 скончались, 44 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.
За минувшие сутки сразу 69 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 628 человек. Общее число умерших - 652, за минувшие сутки 2 скончались.
Вместе с этим еще 44 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 507 человек.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2661 человек.
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