Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля: 69 заболели, 2 скончались, 44 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 апреля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 69 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 628 человек. Общее число умерших - 652, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 44 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 507 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 469 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2661 человек.