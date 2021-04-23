20 лет роста и созидания. При поддержке СУЭК состоялся Урбан-форум участников проекта #ВнеГорького

Запись трансляции Урбан-форума можно посмотреть на видео-хостинге YouTube. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В Ленинск-Кузнецком городском округе при поддержке АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) состоялся Урбан-форум по определению мероприятий благоустройства на территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Это очередное мероприятие связано с созданием концепции развития пространства, определённого по итогам проходившего на сайте администрации города Ленинска-Кузнецкого, а также в муниципальных учреждениях города и на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» открытого общественного голосования по выбору территории для участия в конкурсе. Подавляющее большинство горожан поддержало Городской парк (территория которого граничит с парком им. Горького). Рабочее название проекта #ВнеГорького.

В рамках Урбан-форума в онлайн-формате прошла проектная сессия, участниками которой стали представители администрации городского округа, компании «СУЭК-Кузбасс», архитекторы, и активная молодежь Ленинска-Кузнецкого, объединившаяся в сообщество лидеров развития территории. Трансляция была организована в социальной сети «Вконтакте» на странице «Социального центра молодежи» и на видео-хостинге YouTube, поэтому к обсуждению мог присоединится любой заинтересованный горожанин. Посмотреть запись Урбан-форума можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=72Ne27SeK28

Архитекторы уже многое предусмотрели в разрабатываемом ими проекте и поделилась своими интересными идеями. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Участники форума из числа ленинск-кузнечан поделилась своим мнением о том, каким хотелось бы видеть новый Городской парк, что об этом месте думают другие горожане в многочисленных опросах. Прежде всего те, кто живёт в непосредственной близости. Практически все поддержали идею создания крупного парка семейного отдыха и развлечений с большим количеством зеленых насаждений и предложили различные варианты его наполнения – спортивные и детские площадки, прогулочные тропинки, кафе, беседки, озеро с пикниковой зоной.

Многое из услышанного архитекторы уже предусмотрели в разрабатываемом ими проекте и поделилась на форуме своими интересными идеями. Например, оригинальный световой пешеходный пандус через дорогу по улице Белинского, событийная площадка с амфитеатром, многофункциональный павильон.

- Мы узнали, что во время Великой Отечественной войны в город был эвакуирован из блокадного Ленинграда совсем в юном возрасте Андрей Петров – будущий композитор, написавший замечательную музыку к десяткам российских фильмов. Поэтому наша беседка в парке будет кино-музыкальной, - рассказала на форуме директор студии архитектуры и дизайна «Ред-Бизнес» (г. Красноярск) Юлия Кузнецова. – В городе среди молодежи популярна езда на велосипедах, и в проекте предусматривается памп-парк. Будут дорожки для любителей скандинавской ходьбы. Постараемся, чтобы #ВнеГорького стал интересен, полезен для всех возрастов.

Отвечая на поступающие вопросы о сохранности, архитекторы сказали, что обязательно предусматривается масштабная установка уличного освещения, камер видеонаблюдения. Есть план по разбивке большого и разнообразного сада. В целом они очень рады такой большой активности горожан в создании парка. Это один из залогов успеха при рассмотрении проекта конкурсной комиссией.

Следующим этапом участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды становится детальная проработка проекта, составление сметной документации и его представление на региональном уровне.

Отметим, что у СУЭК уже есть успешная практика поддержки территорий присутствия в конкурсе. Так в 2020 году проект благоустройства парка «Вокзальный» в Мысках парка победил во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию в 2021 году определен грант в размере 70 миллионов рублей. Еще одним победителем конкурса в той же категории стал старейший город Новосибирской области - Куйбышев. Согласно проекту, преобразится центральная городская площадь. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением ее архитектурно-исторического наследия.