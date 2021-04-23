ФСБ накрыла в Кузбассе ячейку террористов из международной «Хизб ут-Тахрир»

Задерживали участников террористической ячейки при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деятельность запрещенной в России еще в 2003 году международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была выявлена в Кузбассе и соседней с ним Новосибирской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ячейка была законспирирована: ее участники вели антиконституционную деятельность, выступая за создание всемирного халифата, подразумевая под этим и насильственное свержение действующей власти. Занимались они и вербовкой в свои ряды местных мусульман, приглашая их на собрания, проводимые с соблюдением мер конспирации.

Проведенные сотрудниками ФСБ оперативно-разыскные мероприятия позволили установить участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и пресечь ее деятельность. Задерживали террористов при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.

- По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В интересах следствия количество задержанных не называется. Уголовные дела в отношении участников ячейки уже возбуждены. Следственные подразделения органов безопасности продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по данному факту.