Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля: 66 заболели, 2 скончались, 56 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 66 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 830 человек. Общее число умерших - 657, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 56 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 671 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 502 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2522 человека.