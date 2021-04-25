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Общество25 апреля 2021 7:11

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля: 66 заболели, 2 скончались, 56 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 66 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 830 человек. Общее число умерших - 657, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 56 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 671 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 502 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2522 человека.

Яндекс-статистика.

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