В Кузбасс заглянет лето: на улице потеплеет до +24 градусов

Грозы и ливни в Кемеровской области возможны, начиная с середины недели. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Последняя неделя апреля порадует кузбассовцев теплом. Особенно в дневное время. В середине недели столбики термометров покажут даже до +24 (!) градусов.

- Кузбасс окажется в середине высотного циклона, что приведет к тому, что в регионе установится неустойчивая погода, с летними грозами и даже ливнями в отдельные дни, - пояснили «КП» в Кемеровском гидрометцентре.

Уже во вторник, 27 апреля, термометры покажут +13… +18, в среду - на градус выше, а местами и до +24 градусов, в четверг сохранится такая же погода, а вот в пятницу, 30 апреля, температура понизится до +10… +15. Но даже в самые жаркие дни не стоит гулять легко одетым допоздна: по ночам ожидается от +2… +7 до +4… +9 градусов, а в ночь на пятницу и до -1 градуса.

Обещанные синоптиками осадки первыми увидят жители севера области, а вот со среды дожди начнутся по всему Кузбассу. Иногда - ливневые. И все это в сопровождении ветра - южного и юго-западного, порывы которого будут достигать 10-15, местами 18-20 метров в секунду.