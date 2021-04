Рок-концерт, спектакль от Гришковца и знакомство с памятниками: где провести выходные в Новокузнецке

Хард-рок-вечеринка собирает всех любителей настоящего, качественного сибирского рока. Фото: Архив WildStars.

Музыка не для всех

«Отрываемся» под блюз-рок и тяжелый металл.

Хард-рок-вечеринка под названием Super Gig собирает всех любителей настоящего, качественного сибирского рока в баре «Бардак». Здесь выступят три новокузнецких коллектива, как говорится, широко известные в узких кругах: «Ядерный гусь», Zero is One (он же ZiO) и WildStars.

Это событие нельзя пропустить! Зрителей ждут вся мощь и энергия хард-рока, хеви-метала и неповторимое сочетание блюз-рока и альтернативы. На этом улетном пати вечер точно не будет томным, а музыка никого не оставит равнодушным.

Внимание! Возрастное ограничение концерта - 18+!

Байк-рок бар «Бардак»

ул. Курбатова, 1а, бронирование мест по т.: +7-913-130-76-64

30 апреля, начало в 19.00

Вход свободный

«Весы» - это пьеса о мужчинах, которые на протяжении ночи ждут рождения своих детей. Фото: Новокузнецкий драматический театр.

Жизнь на чаше весов

Вспоминаем истинные ценности с будущими отцами.

Новокузнецкий драматический театр приглашает горожан на спектакль Евгения Гришковца «Весы».

В этой пьесе все люди хорошие. Человек, ждущий появления своего ребенка в роддоме, не может быть плохим. А «Весы» - это пьеса именно о мужчинах, которые на протяжении ночи ждут рождения своих детей, и каждый из них гадает, каким будет их завтрашний день и мир.

Кажется, что именно в эти волнительные часы ожидания чуда - рождения нового человека - мир достигает хрупкого равновесия.

Сравнить «Весы» можно с не менее известным фильмом «О чем говорят мужчины», но все события происходят в приемном покое роддома, который постепенно превращается из зоны ожидания в своеобразную исповедальню четырех будущих отцов, таких разных, но объединенных страхом перед тем, что им не дано прочувствовать.

Чудесный спектакль. Добрый и мудрый. Обо всем, что так важно в жизни: о любви, дружбе, о понимании себя и других людей, об отношениях. Потому и пользуется успехом уже не первый год. Торжество жизни, радость отцовства и счастье оттого, что твой друг стал отцом - все это есть в «Весах». И не важно, под каким знаком Зодиака - Весы или Дева - родился ребенок. Важно лишь то, что его очень ждут и любят.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

3 мая, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

Фотовыставка непревзойденного ценителя и патриота родного города - Алексея Заворы. Фото: Алексей ЗАВОРА.

«Никто не забыт»

Знакомимся с популярными и неизвестными памятниками Новокузнецка.

Знаете ли вы, сколько памятников в южной столице Кузбасса? А сколько из них посвящено новокузнечанам - участникам Великой Отечественной войны? Если хоть на один вопрос вы ответили нет, вам непременно стоит посетить фотовыставку непревзойденного ценителя и патриота родного города - Алексея Заворы, которая откроется 29 апреля в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Выставка с названием «Никто не забыт», посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Многие из памятников и памятных мест, представленных в экспозиции, хорошо известны горожанам, например знаменитый танк Т-34 № 114, установленный на площади Побед, около заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината - как память о трудовом подвиге рабочих в годы войны.

Есть фотографии и менее известных, установленных во дворах жилых домов или на территории школ, например скульптура «Голубь мира», установленная в канун 70-летия Победы во дворе, образованном домами на проспекте Металлургов, 3 и проспекте Курако, 4.

Каждая из фотографий сопровождается небольшой исторической справкой о создании, реконструкции памятников. Организаторы выставки уверены, что гости музея получат не только эстетическое наслаждение красивыми работами, но и новые знания городе и его героях.

Экспозицию дополнят предметы из фондов музея и специально оборудованная фотозона, где можно будет сфотографироваться с атрибутами воинского снаряжения.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 80 до 150 рублей

Работами граффити-райтеров можно полюбоваться в Новокузнецком художественном музее. Фото: Иван ИВОЛИН.

Рисунки на стенах

Любуемся искусством мастеров граффити.

С 27 апреля по 2 мая у новокузнечан и гостей города есть уникальный шанс стать непосредственными свидетелями создания граффити: уличные художники - команда «Крепкий палец» из Омска и томич Илья Маломощенко приступают к росписи двух арок в домах по проспекту Металлургов, 1 и 3. Первые будут рисовать мифических существ, живущих в стенах, а второй - отобразит красоту деревянного наследия России.

Другими работами граффити-райтеров - живописными, графическими, mixed media произведениями искусства и digital art: постерами и цифровыми коллажами, а также снимками, сделанными на фестивалях стрит-арта в России и Германии, можно полюбоваться в Новокузнецком художественном музее на выставке «Неделя уличного искусства», которую продлили до 2 мая включительно. Всего на выставке представлены более 100 работ 25 мастеров из девяти городов и трех стран.

Взгляните на этот неотъемлемый элемент современной городской культуры под иным углом, и вы узнаете, насколько многогранно уличное искусство.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00. Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Запись на экскурсию по телефону:+7-905-911-5582

Цена билетов: от 100 до 200 рублей