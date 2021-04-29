МегаФон выяснил, какие онлайн книги популярны в Кузбассе

Область заняла вторую строчку рейтинга по количеству пользователей электронных библиотек. Фото: пресс-служба МегаФон

Кузбасс попал в ТОП-3 самых читающих регионов Сибири. Область заняла вторую строчку рейтинга по количеству пользователей электронных библиотек. Данные сформированы на основе обезличенной статистики пользователей сервиса «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.

Возглавляет рейтинг онлайн книгочеев Красноярский край, на третьем месте – соседи из Новосибирской области. Кемеровская область занимает вторую строчку.

В регионе женщины и мужчины в равной степени интересуются литературой, в отличие от других сибирских городов, где больше всего именно цифровых читательниц. 70% жительниц Кузбасса предпочитает книги в электронном виде, а среди мужчин в 1,5 раза больше аудиалов – любимые произведения они чаще всего слушают. Наслаждаться чтением жители области предпочитают по четвергам и воскресеньям. Чаще всего электронными библиотеками пользуются абоненты в возрасте 33-36 лет. И только 4% онлайн читателей старше 70-ти лет зафиксировано в области.

Среди жанровых предпочтений кузбассовцев – психологические бестселлеры, любовные романы, современная русская и зарубежная литература, исторические детективы. По данным сервиса «МегаФон Книги», самые читаемые в Кузбассе на сегодняшний день – исследование безграничных ресурсов человеческого мозга «Подсознание может всё» Джона Кехо, а также дерзкое культовое произведение тренера по мотивации Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

У женской аудитории в первом квартале 2021 года большую популярность также завоевали книги «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» и «5 языков любви». В топе сильной половины кузбассовцев – бестселлеры «Богатый папа, бедный папа», «Вторая жизнь майора». В тройке любимых современных писателей региона – Елена Звездная, Екатерина Романова, Борис Акунин.