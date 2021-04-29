Угольный разрез компании АО «Стройсервис» впечатлил посла Тайланда

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

В Кузбасс на открытие чемпионата России по тайскому боксу прибыла делегация тайского посольства, которую возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгинсават.

Компания АО «Стройсервис», при поддержке которой и проходит чемпионат по муай-тай, организовала для посольской миссии экскурсию на угольный разрез «Барзасское товарищество», оставившую у высоких гостей незабываемые впечатления.

Экскурсия, начавшаяся в административно-бытовом комбинате разреза с обязательного видеоинструктажа по технике безопасности, представленного гостям на английском языке с титрами на тайском, продолжилась в диспетчерском комплексе. Здесь послу и консулам показали работу компьютерной системы управления всеми производственными процессами добычи, транспортировки и переработки угля собственной разработки компании АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

Но главные «блюда» гостей ждали впереди - на смотровой площадке горного участка. Отсюда делегаты смогли увидеть работу вскрышных и добычных участков угольного забоя, взрывное рыхление породы с помощью электронной детонации и зарядов пониженной мощности (метод применяется на всех разрезах компании и минимизирует влияние на окружающую среду). А затем высоким гостям показали впечатляющее техношоу: машинист огромного экскаватора с помощью ковша разливал напитки в фужеры и разрезал на порционные кусочки тайский арбуз.

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

В завершение экскурсии посол и консулы прокатились в кабинах 130-тонных БелАЗов, участвовавших во вскрышных работах. Карьерные самосвалы загружались породой на экскаваторном комплексе Komatsu РС3000 и увозили ее на отвал.

- На этой огромной машине я как будто не ехал, а летел, отличная экскурсия! - поделился впечатлениями Сасиват Вонгинсават после экскурсии.

Также посол отметил, что Кузбасс - очень интересный регион для Таиланда, так как в нашей области добывают уголь с высокой калорийностью, минимальным количеством серы и других примесей, поэтому он надеется на дальнейшее развитие отношений между Королевством и Кемеровской областью.