Первомай в Кузбассе будет дождливым

Долгие выходные начнутся с незначительного похолодания Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Апрель 2021 года в Кузбассе завершится теплом: по данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, воздух в последний день месяца прогреется до +12… +17 градусов. Вместе с тем местами пройдут небольшие дожди, по югу даже умеренные, возможны грозы.

Дождливым окажется и Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Если ночью еще будет сухо, то затем на протяжении всего дня и до следующего утра ожидаются осадки - от небольших до умеренных. Столбики термометров ночью опустятся до +2… +7 градусов (в отдельных местах и до -3), а днем покажут +11… +16. Такая же дневная температура сохранится и в воскресенье, 2 мая, а вот ночью будет прохладнее: 0… +5, а местами до -5 градусов. Неприятных ощущений добавит и северо-западный ветер, который начнет дуть как раз с 1 мая.

В понедельник похолодание продолжится: ночью ожидаются только слабоотрицательные температуры: от 0 до -5 градусов, а днем всего +7… +12. Зато из дома в этот день можно смело выходить без зонта: синоптики обещают погоду преимущественно без осадков.