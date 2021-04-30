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Общество30 апреля 2021 7:11

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 апреля: 65 заболели, 1 скончался, 57 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 апреля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 163 человек. Общее число умерших - 665, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 57 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 948 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 550 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2099 человек.

Яндекс-статистика.

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