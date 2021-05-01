Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Первомаем

В День весны и труда губернатор пожелал всем кузбассовцам здоровья и счастья. Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Первомаем - Праздником Весны и Труда.

Поздравление он опубликовал на своих страницах во всех социальных сетях.

В своем посте глава региона напомнил, что Кузбасс славится своими трудовыми традициями и легендарными трудовыми династиями. Аистория освоения Кузнецкого угольного бассейна складывается из биографий мужественных и трудолюбивых людей, которые возводили города и села, строили заводы и шахты, растили хлеб и воспитывали детей.

- В День весны и труда желаю всем кузбассовцам здоровья и счастья. Мира вам и вашим семьям! С 1 мая!, - написал Сергей Цивилев.

Тем временем, пресс-служба администрации правительства Кузбасса опубликовала расширенную версию поздравления губернатора. «Комсомолка» публикует его полностью.

Уважаемые кузбассовцы! Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Для многих поколений россиян Первомай связан с весенним обновлением, наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает наше комфортное настоящее и вносит весомый вклад в благополучное будущее. В этот день мы по традиции говорим спасибо людям труда за их профессионализм, талант и ответственность.

Кузбасс славится своими крепкими трудовыми традициями и легендарными трудовыми династиями. Мы по праву гордимся тем, что знаменательная история освоения территории Кузнецкого угольного бассейна складывается из биографий мужественных, талантливых и добросовестных смельчаков. Они возводили города и села, строили заводы и шахты, растили хлеб и воспитывали детей. В грозные сороковые вместе отстояли страну в борьбе с захватчиками, после войны — смогли создать сильный, индустриально развитый Кузбасс.

Дорогие друзья!

Сегодня перед регионом стоят серьезные задачи. Благодаря нашим совместным усилиям многое из намеченных планов уже стало реальностью. Уверен, вместе мы сможем дальше менять Кузбасс к лучшему.

В праздник желаю достатка и уверенности в завтрашнем дне. Счастья, здоровья, любви и мира вам и вашим семьям!

С 1 Мая!