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Общество3 мая 2021 7:30

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая: 65 заболели, 2 скончались, 53 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 356 человека. Общее число умерших - 670, за минувшие сутки скончались два пациент.

Вместе с этим еще 53 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 109 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 577 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2182 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости