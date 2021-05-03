Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая: 65 заболели, 2 скончались, 53 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 356 человека. Общее число умерших - 670, за минувшие сутки скончались два пациент.

Вместе с этим еще 53 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 109 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 577 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2182 человек.