Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

Команда кемеровского детского дома №2 будет представлять всю Сибирь в финале всероссийских соревнований. Фото: пресс-служба МегаФон.

В Новосибирске завершился региональный отборочный турнир XVI Открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые проходят под эгидой МегаФона. Победителями турнира стали команды детского дома №2 города Кемерово, которые в конце мая отправятся в Сочи и представят сибирский регион в финале соревнований.

На региональный этап чемпионата приехали команды, ставшие победителями у себя дома. В старшей возрастной группе (14-15 лет) играли команды из Омска, Кемерово, Томска и Красноярска, младшая возрастная группа (12-13 лет) была представлена игроками из Томска и Кузбасса.

Уже летом юные футболисты из Кемерова отправятся в Сочи на заключительный этап соревнований. Фото: пресс-служба МегаФон.

Обладателями золотых медалей сибирского регионального этапа стали воспитанники детского дома №2 города Кемерово. В младшей возрастной группе команда «Заря» обыграла томских сверстников со счетом 5:1, а в старшей группе напряженная борьба шла практически до финального свистка. В заключительном матче кемеровские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду «Лидер» из Партизанского детского дома Красноярского края, которая до этого также не имела ни одного поражения. Таким образом, уже летом юные футболисты из Кемерово отправятся в Сочи на заключительный этап соревнований. В 2018 году команда «Заря» дошла до полуфинала и стала бронзовым призером общероссийского турнира.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, турнир «Будущее зависит от тебя» снова подарил ребятам возможность проявить свое мастерство и характер в борьбе за медали сибирского этапа и путевку на финал в Сочи, - отметил технический директор территории Дальний Восток и Сибирь Сергей Дорофеев. - Кроме матчевых встреч мы провели для участников познавательную викторину об особенностях работы инженеров связи, и наши сотрудники лично рассказали о секретах своей профессии».

Стоит отметить, что за все время проведения турнира сибирские команды пять раз становились сильнейшими - в 2010 году победу праздновали команды из Красноярска (в обеих возрастных группах), в 2014 году золотые медали из Сочи завоевала команда из Мошковского детского дома Новосибирской области. В 2015 и 2016 годах кубок поднимали воспитанники Канского детского дома (Красноярский край).

Победители и призеры соревнований, старшая возрастная группа (2005-2006 г.р.):

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Победители и призеры соревнований, младшая возрастная группа (2007-2008 г.р.):

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Индивидуальные награды: