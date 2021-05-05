Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая: 63 заболели, 3 скончались, 52 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 63 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 481 человек. Общее число умерших - 675, за минувшие сутки скончались три пациента.

Вместе с этим еще 52 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 210 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 596 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1953 человек.