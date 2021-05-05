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Общество5 мая 2021 7:26

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая: 63 заболели, 3 скончались, 52 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 63 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 481 человек. Общее число умерших - 675, за минувшие сутки скончались три пациента.

Вместе с этим еще 52 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 210 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 596 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1953 человек.

Яндекс-статистика.

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