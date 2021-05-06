Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 мая: 65 заболели, 2 скончались, 56 выздоровели

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 546 человек. Общее число умерших - 677, за минувшие сутки скончались два пациента.

Вместе с этим еще 56 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 266 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 603 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1790 человек.