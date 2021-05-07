Истории от кукол, уникальный спектакль и фейерверк: как провести выходные в Кемерове

Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Отмечаем День Победы в Кемерове

Смотрим шествие военной техники и любуемся салютом.

В воскресенье, 9 мая, Кузбасс отметит 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители нашего региона и Кемерова, в частности, внесли немалый вклад в борьбу с врагом, и их подвиг чтят и спустя десятилетия.

Празднование 9 Мая в Кемерове начнется с торжественного шествия с участием военной техники, или, проще говоря, парада. В нем по традиции примут участие расчеты войсковых частей 21005 и 6607, войск МВД, Национальной гвардии, МЧС, ФСИН и ФССП. Колонну военной техники, как и в прошлом году, возглавит настоящий танк Т-34. Напомним, эта боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года и восстановлена, а затем подарена нашему городу. Впервые танк принял участие в параде в прошлом году, а затем стоял всю зиму на постаменте по соседству с президентским кадетским училищем. На днях Т-34 оттуда сняли, чтобы подготовить его к шествию. За ним в праздничной колонне проедут БМ-13 «Катюша», грузовик ГАЗ-АА «полуторка», а еще УАЗ и другие ретроавтомобили.

В течение всего дня в крупных торговых точках и возле учреждений культуры будет проходить акция «Георгиевская лента», где можно будет получить новую и красивую черно-оранжевую ленточку, давно ставшую еще одним символом Дня Победы.

В День Победы по улицам Кемерова проедет «Фронтовая агитбригада» и поздравит кемеровчан с праздником. Артисты в военных костюмах будут передвигаться по городу на легендарном автомобиле ГАЗ-51, кузов которого станет мобильной концертной площадкой. В программе прозвучат известные и любимые всеми песни Победы.

Маршрут движения бригады начинается в 11.00 от отдела военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея. Далее его остановки запланированы на проспекте Советском - у театра драмы, улице Красноармейской и бульваре Строителей.

А завершит День Победы праздничный салют, который состоится в 22.00 на Университетском мосту.

Площадь Советов,

пр. Советский, 62

9 мая, начало в 10.00

Вход свободный

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Большой концерт-посвящение «Журавли». Фото: музыкальный театр Кузбасса.

О тех, кто превратился в журавлей

Слушаем трогательные, проникновенные песни военных лет.

Музыкальный театр Кузбасса приготовил для кемеровчан и гостей города большой концерт-посвящение «Журавли». Как и в песне Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, белые журавли - это светлые души погибших, которые пролетают над нашей мирной землей. В этом концерте артисты Музыкального театра Кузбасса хотят отдать дань уважения, памяти и любви тем, кто воевал, тем, кто погиб на войне.

Идея концерта принадлежит солисту Музыкального театра Кузбасса Олегу Брылеву. В его исполнении зрители услышат трогательные, проникновенные песни военных лет: «На безымянной высоте», «Темная ночь», «От героев былых времен», «Журавли», «День Победы» и другие. Также в концерте примут участие ведущие солисты и хор Музыкального театра Кузбасса.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

т.: (384-2) 348-348

7 мая, начало в 12.30

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

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Литературный спектакль «Мой добрый папа». Фото: театр «Слово».

Когда папа твой лучший друг

Идем на уникальный спектакль литературного театра.

Кемеровский театр «Слово» представит зрителям литературный спектакль «Мой добрый папа» по произведению Виктора Голявкина. Это удивительно теплая и светлая повесть, и спектакль получился таким же - очень семейным и добрым с щемящими нотками грусти.

Главный герой - семилетний мальчик Петя - рассказывает о городе, в котором он живет, о своем младшем брате, о маме - самой красивой на свете и, конечно, о папе - самом добром и замечательном человеке. Просто, по-детски наивно и пронзительно звучит история о детстве, о дружбе взрослого и ребенка, ведь папа самый большой, настоящий и верный друг.

Много лет спустя Петя, уже выросший и возмужавший, вспоминает свое доброе детство, отца, не вернувшегося с войны, но навсегда оставшегося в сердце ребенка. Его воспоминания - это еще и попытка осмыслить прошлое и предостеречь от повторения войны.

Спектакль «Мой добрый папа» литературного театра «Слово» стоит увидеть и детям, и взрослым. Это удивительная постановка, веселая и очень трогательная, натолкнет каждого зрителя на глубокие размышления о новых смыслах жизни.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

т.: (384-2) 58-32-11

8 мая, начало в 12.00

Цена билетов: 350 рублей

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Документальная пьеса «Письма Победы». Фото: театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара.

Истории во фронтовых треугольниках

Увидим в театре кукол невероятные, но реальные истории.

В преддверии великого праздника на сцене театра кукол зрителям представят документальную пьесу «Письма Победы». В ее основе - детские письма на фронт и три невероятные и тем не менее реальные истории о переживаниях людей в годы войны - тех, кто был на фронте, и тех, кто ждал своих родных. О переживаниях детей и взрослых. Горячие приветы и слова поддержки, которые были так необходимы.

«Письма Победы» - это истории во фронтовых треугольниках о самом главном, и, несмотря на серьезность темы, спектакль предназначен для зрителей от шести лет.

Театр кукол Кузбасса имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

т.: (384-2) 36-02-02

8 мая, начало в 13.00 и 15.00

Цена билетов: от 170 до 350 рублей

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Отпразднуйте День Победы в сосновом лесу. Фото: «Томская писаница».

Особый праздник в «Томской писанице»

Радуемся Дню Победы в сосновом лесу.

Если 9 Мая не хочется проводить в душном городе, то можно отпраздновать его в сосновом лесу. Точнее, на территории музея-заповедника «Томская писаница», который на День Победы для своих гостей приготовил особую программу.

Так на центральной площадке музея с 13.30 до 15.30 состоится праздничная программа, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. А с 12.00 до 17.00 можно будет принять участие в мастер-классе «Георгиевская ленточка» в Центре ремесел. Также будет работать полевая кухня.

Кроме того, гости музея в рамках акции «Весна на Писанице!» получат в подарок посещение аттракционов и экскурсий.

Вместе с тем, отправляясь в лес на прогулку, не забывайте о клещах, у которых в это время начинается пик активности, и примите соответствующие меры, в том числе используйте специальные репелленты.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

9 мая, начало в 13.30

Цена билетов: от 250 до 400 рублей