Парад Победы, концерт Niletto и песни военных лет: как провести выходные в Новокузнецке

Торжественный марш-парад военных расчетов и боевой техники. Фото: Пресс-служба АПК.
Празднуем 9 Мая в Новокузнецке
Поем «Катюшу», отправляем письма, смотрим парад и салют
Празднование Дня Победы в Новокузнецке пройдет сразу в нескольких точках города. Но главное действие - торжественный марш-парад военных расчетов и боевой техники во главе с танком Т-34, специально для этой цели снятом с постамента у КМК, состоится на улице Кирова с 10.00. Колонна торжественно пройдет от проспекта Октябрьского в сторону улицы Тольятти. А после окончания парада в сквере Первостроителей, в саду Алюминщиков и в саду Металлургов начнется танцевальный флешмоб в рамках акции «Всем миром, всем народом».
Предлагают новокузнечанам принять участие и в акции «Поем двором», а помогут им в этом артисты фронтовых агитбригад, которые будут колесить в этот день по городу. А еще 9 Мая в Новокузнецке весь день будет работать театрализованный перформанс «Фронтовая почта». Актеры-аниматоры в военной форме советского образца пешком и на велосипедах будут передвигаться по городу, а горожане смогут написать стилизованные письма неизвестному солдату и, сложив их фронтовым треугольником, опустить в почтовую сумку. В 15.00 в саду Алюминщиков стартует акция «Радость Победы» с участием духового оркестра «ДК «Алюминщик». Зрителям представят лучшие творческие номера о Победе, России, любви к своему Отечеству, его славной истории и великих свершениях. Все желающие смогут присоединиться к совместному исполнению любимых песен военных лет.
Кульминацией дня станет праздничный фейерверк, который состоится все в том же саду Алюминщиков в 22.00. Там же пройдет и акция «Лучи Победы».
Сквер имени Выпова
ул. Кирова, 50
9 мая, начало в 10.00
Вход свободный
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Концерт Niletto в Новокузнецке. Фото: Ирина КРИВЦОВА.
Время зажигать с Niletto
Отрываемся под песни нового кумира миллионов.
«Время пострелять, между нами пальба» - знакомые строчки? Именно эта композиция под названием «Любимка» за короткое время сделала простого уральского парня Данилу Прыткова, или Niletto, знаменитым. Теперь он собирает миллионы просмотров на YouTube, у него тысячи подписчиков и лайков в социальных сетях. Однако внезапно обрушившаяся популярность и толпы поклонниц не повлияли на Niletto - он остался простым, искренним и позитивным «пацаном из соседнего двора», и этот образ притягивает не только молодых, но и людей вполне солидного возраста. Участи артиста одного хита ему тоже похоже удастся избежать: вслед за «Любимкой» чарты штурмуют композиции «Повезет», «Ты такая красивая», «Сирень», «Платить за дружбу не нужно» и другие. Одним словом, парень из Екатеринбурга ухватил свой особенный стиль, при этом он еще хорошо танцует. Добавьте харизматичность Niletto, и получившийся результат объясняет, почему он так зажигает залы и концертные площадки. В чем вы можете убедиться сами, посетив его концерт в Новокузнецке.
Новокузнецкий цирк
ул. Кирова, 70,
т.: (384-3) 77-54-45
7 мая, начало в 19.00
Цена билетов: от 2600 до 3500 рублей
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Выставка «Письма с фронта». Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».
Мечты о послевоенном счастье
Идем на выставку читать чужие письма.
В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась выставка «Письма с фронта», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войн.
Письма военных лет - фронтовые треугольники - до сих пор бережно хранятся во многих семьях как реликвия. В каждом из писем - свои истории, отражающие судьбу людей, которых коснулась та страшная война.
В этих письмах есть и короткие рассказы о войне, и стихи, и слова любви к своим близким, и планы на будущее, и мечты о послевоенном счастье.
Посетители выставки смогут увидеть подлинные письма солдат и офицеров Великой Отечественной войны из фондов музея, иллюстрации и фотографии военных лет, предметы и документы этого времени.
На выставке можно ознакомиться с текстами писем военнослужащих, узнать, о чем думали, беспокоились и переживали бойцы в перерывах между кровопролитными сражениями.
Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 10 июня 2021 года.
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»:
проезд Крепостной, 1
т.: (384-3) 36-00-92
Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30,
суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00
Цена билетов: от 40 рублей
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Благотворительный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Джаз-клуб «Геликон».
Теплом окутывая каждого
Подпеваем любимым мелодиям военных лет.
Ежегодно коллективы джаз-клуба «Геликон» радуют всех кузбассовцев выступлением, которое посещают люди всех возрастов. На этот раз благотворительный концерт посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В праздничной программе выступят духовой оркестр «Новый кузнецкий биг-бэнд», лауреат международных фестивалей Ольга Юшкова, Елена Жилина, Дарья Шуваева и Иван Селиверстов.
Музыканты исполнят самые трогательные, душевные, всеми любимые известные песни и мелодии военных лет, которые окутают своей теплотой каждого слушателя.
Губернаторский джаз-клуб «Геликон»
ул. Покрышкина, 4
т.: +7-913-122-02-88
7 мая, начало в 18.00
Вход свободный