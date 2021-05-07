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Общество7 мая 2021 7:25

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 мая: 64 заболели, 2 скончались, 58 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 64 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 610 человек. Общее число умерших - 679, за минувшие сутки скончались два пациента.

Вместе с этим еще 58 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 324 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 607 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1603 человек.

Яндекс-статистика.

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