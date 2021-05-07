«Комсомолка» раздала георгиевские ленты кемеровчанам

Вместе с ленточками горожане получили книги от ИД "Комсомольская правда" и свежий номер газеты. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

До 9 мая 2021 года в Кузбассе, как и по всей стране, проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Редакция кемеровской «Комсомолки» в преддверии 76-й годовщины со Дня Победы приняла участие в этой акции, связывающей нашу страну единой нитью.

Сотрудники «КП» - Кемерово» раздали на Советском проспекте и в парке имени Веры Волошиной георгиевские ленты, а вместе с ними горожане получили в подарок и книги от издательского дома «Комсомольская правда» со стихами о войне, а также свежий выпуск газеты.

Ленточки с удовольствием брали как совсем молодые жители города, так и люди в возрасте.

- Как без нее? Это знак уважения к подвигу наших солдат в Великой Отечественной войне, - сказал пенсионер Тимофей Петрович Савельев, бережно держа в руках черно-оранжевую полоску ткани.

А вот для молодой кемеровчанки Натальи георгиевская лента - это жизнь, свобода и благодарность, способ сказать спасибо людям, которых сейчас с нами нет и которые защитили мир ценой своей жизни.

КСТАТИ

Где получить георгиевскую ленточку?

Желающие получить георгиевскую ленту смогут это сделать непосредственно в День Победы. Их будут раздавать кемеровчанам и гостям города, начиная с 8.30 в следующих точках:

- площадь Советов;

- аллея Героев;

- ТРЦ «Променад»;

- ТРЦ «Радуга»;

- ТРЦ «Гринвич»;

- ТРЦ «Я»;

- ТЦ «Ноград»;

- ТЦ «Район»;

- магазин «Пятерочка» (пр. Ленина, 141)

- магазин «Мария-Ра» (б-р Строителей, 33; пр. Ленина, 139; ул. Леонова, 13а; ул. Свободы, 19в, ул. Новогодняя, 14)

- магазин «Бегемаг» (ул. 40 лет Октября, 5, ул. Промшоссе, 54а)

- пр. Ленина, 137/2.

Полную программу мероприятий на 9 Мая в Кемерове, читайте по ссылке >>>

День Победы в Кемерове: план празднования