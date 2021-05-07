«Комсомолка» раздала георгиевские ленты кемеровчанам

Вместе с ленточками горожане получили книги от ИД "Комсомольская правда" и свежий номер газеты.
Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО
До 9 мая 2021 года в Кузбассе, как и по всей стране, проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Редакция кемеровской «Комсомолки» в преддверии 76-й годовщины со Дня Победы приняла участие в этой акции, связывающей нашу страну единой нитью.
Сотрудники «КП» - Кемерово» раздали на Советском проспекте и в парке имени Веры Волошиной георгиевские ленты, а вместе с ними горожане получили в подарок и книги от издательского дома «Комсомольская правда» со стихами о войне, а также свежий выпуск газеты.
Ленточки с удовольствием брали как совсем молодые жители города, так и люди в возрасте.
- Как без нее? Это знак уважения к подвигу наших солдат в Великой Отечественной войне, - сказал пенсионер Тимофей Петрович Савельев, бережно держа в руках черно-оранжевую полоску ткани.
А вот для молодой кемеровчанки Натальи георгиевская лента - это жизнь, свобода и благодарность, способ сказать спасибо людям, которых сейчас с нами нет и которые защитили мир ценой своей жизни.
КСТАТИ
Где получить георгиевскую ленточку?
Желающие получить георгиевскую ленту смогут это сделать непосредственно в День Победы. Их будут раздавать кемеровчанам и гостям города, начиная с 8.30 в следующих точках:
- площадь Советов;
- аллея Героев;
- ТРЦ «Променад»;
- ТРЦ «Радуга»;
- ТРЦ «Гринвич»;
- ТРЦ «Я»;
- ТЦ «Ноград»;
- ТЦ «Район»;
- магазин «Пятерочка» (пр. Ленина, 141)
- магазин «Мария-Ра» (б-р Строителей, 33; пр. Ленина, 139; ул. Леонова, 13а; ул. Свободы, 19в, ул. Новогодняя, 14)
- магазин «Бегемаг» (ул. 40 лет Октября, 5, ул. Промшоссе, 54а)
- пр. Ленина, 137/2.
Полную программу мероприятий на 9 Мая в Кемерове, читайте по ссылке >>>