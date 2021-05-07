Новокузнечанин стал прототипом персонажа в фильме «Девятаев»

В память о побеге, в котором принимал участие Петр Кутергин, в Новокузнецке установлен памятный камень. Фото: Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Перед Днем Победы в кинотеатрах области стартовал показ фильма «Девятаев». Это история о дерзком побеге советских военнопленных. Десять солдат под руководством летчика Михаила Девятаева бежали из немецкого плена с острова Узедом, угнав вражеский бомбардировщик «Хейнкель-111»! Им, измученным ужасными условиями плена, удалось уйти от погони и добраться до занятой советскими войсками территории. В основу картины лег реальный случай, который произошел в феврале 1945 года.

Прототипом одного из солдат, которые в фильме бежали вместе с Михаилом Девятаевым, стал житель Сталинска, а ныне Новокузнецка Петр Кутергин. В самой картине его имя почти не упоминается, но эпизод, в котором один из военнопленных переодевается в одежду убитого часового и под видом немца конвоирует остальных под дулом автомата к самолету, произошел и в жизни. Именно этим солдатом и был Петр Емельянович Кутергин.

На камне высечены фамилии десяти отчаянных смельчаков, совершивших дерзкий побег. Фото: Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

В фильме новокузнечанина сыграл актер Михаил Ханжов. Его герой - молчаливый, но исполнительный. Насколько он похож на настоящего Петра Кутергина, сказать трудно: о нем сохранилось совсем немного сведений. Например, из документов Центрального архива Министерства обороны следует, что до призыва в армию Петр жил в одном из бараков на территории города, называвшейся Нижней колонией. Жил с матерью - Кутергиной Матреной Михайловной и, по воспоминаниям известного в Новокузнецке и уже ушедшего ветерана Великой Отечественной войны Альберта Федорова, работал на одной из шахт Сталинска.

В армию Петр Кутергин попал еще до войны - его, родившегося в 1921 году, призвали отдать долг в силу возраста. В мае он пополнил ряда красноармейцев, 22 июня началась война, а уже 30 июня наш земляк пропал без вести на территории Украины, возле города Рожище. Вероятнее всего, он оказался в окружении и пытался выбраться или примкнул к партизанам, потому что в плен к немцам он попал уже в сентябре 1941 года. И только в феврале 1945-го благодаря невероятному, почти сказочному побегу, вошедшему в историю, оказался вновь на свободе.

После короткой проверки и спустя две недели после побега Петра Кутергина отправили в 7-ю стрелковую роту 3-го стрелкового батальона 447-го стрелкового Пинского полка 397-й стрелковой Краснознаменной дивизии. В свою часть, куда его назначили командиром отделения, он прибыл 20 марта. И согласно архивам все того же ЦАМО, погиб за три недели до конца войны - 16 апреля - при форсировании Одера, и река унесла его тело в Балтийское море. Невозможно представить, что испытала мать Петра Кутергина, которой вновь пришла похоронка на только что обретенного сына...

В сквере имени Жукова, что в самом центре Новокузнецка, есть памятный знак «Побег из ада», посвященный этому событию. Он был установлен организацией «Аллея Российской славы» в 2010 году и стал одним из десяти аналогичных, которые были размещены в городах и селах России, Украины и Белоруссии, где жили участники дерзкого побега.