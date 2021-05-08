Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 мая: 3 умерли, 62 заболели, 52 выздоровели

Количество летальных случаев от ковида уже 682. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

Как сообщает оперштаб региона, на утро 8 мая выявлено 62 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 35 672 таких случаев. Из них 34 376 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 52 выздоровевших пациентах стало известно на утро 8 мая.

Также за минувшие сутки скончалась еще три человека с подтвержденным ковидом: женщина 1940 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1947 года из Кемерова и еще одна женщина 1939 года рождения из Киселевска.

- У всех троих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, а у женщин еще и сахарного диабета,- сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день всего зарегистрировано 682 летальных случая.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 614 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1766 человек.