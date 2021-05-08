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ЗДОРОВЬЕ8 мая 2021 7:09

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 мая: 3 умерли, 62 заболели, 52 выздоровели

Самое важное и актуальное о ситуации с коронавирусом в регионе
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Количество летальных случаев от ковида уже 682.

Количество летальных случаев от ковида уже 682.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе за минувшие сутки? Мы расскажем об этом.

Как сообщает оперштаб региона, на утро 8 мая выявлено 62 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 35 672 таких случаев. Из них 34 376 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 52 выздоровевших пациентах стало известно на утро 8 мая.

Также за минувшие сутки скончалась еще три человека с подтвержденным ковидом: женщина 1940 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1947 года из Кемерова и еще одна женщина 1939 года рождения из Киселевска.

- У всех троих развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, а у женщин еще и сахарного диабета,- сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день всего зарегистрировано 682 летальных случая.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 614 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1766 человек.

Яндекс-статистика на 7 мая.

Фото: редакция "КП".

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Кузбассе 2021: последние новости